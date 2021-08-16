Анекдоты: В каждом доме должны быть уют, радость и штопор

Как понять, что корпоративная вечеринка вчера удалась?

Это когда на следующее утро каждого входящего в офис сотрудника остальные встречают хохотом и аплодисментами.

***

Пациент:

- Доктор, а это правда, что здоровье не купишь ни за какие деньги?

Доктор:

- Да бог с вами! Кто это вам сказал такую глупость?!

***

В парикмахерской:

- Голову мыть будем?

- Да чего уж там, купайте всего.

***

В каждом доме должны быть уют, радость и штопор.

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В Одессе:

- Знаешь, Моня, я в Израиле прошел курс лечения!

- И почем?

- Таки дорого, три тысячи долларов заплатил.

- Абрамчик, да за такие деньги ты таки легко мог бы у нас лечиться целый год! Даже еще на похороны хватило бы.

***

Чихуа-хуа, той-терьеры, шпицы и прочие микропсы в собачьих паспортах теперь согласно закону указываться будут как: «Продукт собакосодержащий, тявкающий, с массовой долей волка 0,1% на 100 г».

***

Были у семейного психолога.

Все было хорошо, пока она не подняла руку поправить волосы, а мой муж не шуганулся.

***

Голодный и изнывающий от жажды мужчина ползет по пустыне.

Вдруг видит - стоит ларек с напитками и едой. Ползун счастлив: поел, напился, а потом говорит продавцу:

- Хорошее местечко для торговли! Ты тут, наверное, миллионы зашибаешь?

- Какие еще, к черту, миллионы! Ты первый остановился. Остальные думают, что это мираж, и ползут дальше.

***

Если дама выпила бутылку без закуси, значит, она на диете.

***

- Доктор, мой муж перестал удовлетворять меня как женщину!

- И в чем это проявляется?

- Он абсолютно не реагирует на все мои попытки закатить скандал!

***

- Девушка, я могу научить вас искусству любви...

- И сколько вы намерены потратить на мое образование?

***

Читая сказку «Колобок», все переживают за Колобка и ругают хитрую Лису.

А если вдуматься, на голодную смерть обрек стариков без пенсии этот негодяй.

***

Дышащие кроссовки в дождь становятся еще и пьющими.