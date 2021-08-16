Анекдоты: В каждом доме должны быть уют, радость и штопор

Как понять, что корпоративная вечеринка вчера удалась?
Это когда на следующее утро каждого входящего в офис сотрудника остальные встречают хохотом и аплодисментами.
Пациент:
- Доктор, а это правда, что здоровье не купишь ни за какие деньги?
Доктор:
- Да бог с вами! Кто это вам сказал такую глупость?!
В парикмахерской:
- Голову мыть будем?
- Да чего уж там, купайте всего.
В каждом доме должны быть уют, радость и штопор.
В Одессе:
- Знаешь, Моня, я в Израиле прошел курс лечения!
- И почем?
- Таки дорого, три тысячи долларов заплатил.
- Абрамчик, да за такие деньги ты таки легко мог бы у нас лечиться целый год! Даже еще на похороны хватило бы.
Чихуа-хуа, той-терьеры, шпицы и прочие микропсы в собачьих паспортах теперь согласно закону указываться будут как: «Продукт собакосодержащий, тявкающий, с массовой долей волка 0,1% на 100 г».
Были у семейного психолога.
Все было хорошо, пока она не подняла руку поправить волосы, а мой муж не шуганулся.
Голодный и изнывающий от жажды мужчина ползет по пустыне.
Вдруг видит - стоит ларек с напитками и едой. Ползун счастлив: поел, напился, а потом говорит продавцу:
- Хорошее местечко для торговли! Ты тут, наверное, миллионы зашибаешь?
- Какие еще, к черту, миллионы! Ты первый остановился. Остальные думают, что это мираж, и ползут дальше.
Если дама выпила бутылку без закуси, значит, она на диете.
- Доктор, мой муж перестал удовлетворять меня как женщину!
- И в чем это проявляется?
- Он абсолютно не реагирует на все мои попытки закатить скандал!
- Девушка, я могу научить вас искусству любви...
- И сколько вы намерены потратить на мое образование?
Читая сказку «Колобок», все переживают за Колобка и ругают хитрую Лису.
А если вдуматься, на голодную смерть обрек стариков без пенсии этот негодяй.
Дышащие кроссовки в дождь становятся еще и пьющими.