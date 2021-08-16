Путин назвал 12 городов, жителей которых первыми подключат к газу

«В приоритетном порядке» к газу будут подключать жителей городов, вошедших в федеральный проект «Чистый воздух».
Фото: Мария ЛЕНЦ
Большая часть поручений Владимира Путина по итогам совещания с правительством 7 июля касается развития Кузбасса.
- К 2026 году в Кемеровской области должно появиться 40 тысяч новых рабочих мест, не связанных с добычей угля.
- При строительстве и ремонте БАМ железнодорожники смогут добывать рядом с магистралью «общераспространенные полезные ископаемые» (по-простому, песок, битум, гравий и так далее) без проведения аукционов.
- Международный аэропорт Кемерово модернизируют, «включая реконструкцию взлетной полосы и рулежных дорожек». Путин раскритиковал воздушную гавань Кузбасса еще в начале июля, после посещения Кемерово. «Вчера взлетал, гребенка там, на взлетно-посадочной полосе. Сразу меня командир предупредил — «пристегнитесь» и прочее, стюардесса зашла — «не ставьте стакан», понимаете», - пожаловался президент.
Президент России Владимир Путин.
Фото: REUTERS
- «В приоритетном порядке» к газу будут подключать жителей городов, вошедших в федеральный проект «Чистый воздух». По плану, к 2024 году количество вредных выбросов в этих поселениях должно будет сократиться на 20%. На приоритетную газификацию могут рассчитывать жители городов:
1 Братск
2 Красноярск
3 Липецк
4 Магнитогорск
5 Медногорск
6 Нижний Тагил
7 Новокузнецк
8 Норильск
9 Омск
10 Челябинск
11 Череповец
12 Чита