Сергей Шойгу обсудил с губернатором Василием Орловым строительство БАМа и ликвидацию последствий паводка в Амурской области

Сергей Шойгу и Василий Орлов провели рабочую встречу в Приамурье. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу в рамках поездки в Амурскую область встретился с губернатором региона Василием Орловым. Министр обсудил с руководителем области вопросы строительства БАМа, ликвидацию последствий наводнения и строительство в Приамурье патриотического парка «Авангард».

- Сегодня знаменательная дата для Амурской области – начало строительства второй ветки БАМа. Мы гордимся, что в регионе реализуется сразу три проекта по поручению Президента страны - это строительство космодрома «Восточный», заводов АГХК и АГПЗ и вторая ветка БАМа, - подчеркнул Василий Орлов, отметив, что вооруженные силы РФ участвуют в строительстве железнодорожной магистрали и, значит, все работы будут выполнены качественно и в срок.

Глава Приамурья поблагодарил министра обороны за помощь в ликвидации последствий паводка. Из-за аномального наводнения в регионе объявлен режим ЧС.

- Область «топит» третий год, и армия регулярно приходит на помощь, помогает строить берегозащитные сооружения, наводит понтонные переправы, помогает в эвакуации людей. В этом году у нас аномальный паводок, который длился больше двух месяцев, военнослужащие также нам помогали его преодолевать, - рассказал Василий Орлов.

Сергей Шойгу поддержал просьбу губернатора о выделении из государственного резерва пяти плавательных транспортеров. По словам Василия Орлова, на ликвидации последствий паводка в Приамурье задействованы два таких транспортёра от МЧС России, и техника хорошо показала себя. Дополнительные транспортеры помогут контролировать ситуацию в районах с высокой вероятностью возникновения ЧС.

Министр и губернатор также обсудили вопрос загрузки заказами Судостроительного завода имени Октябрьской революции. Одним из крупных проектов предприятия стал гидрографический катер «Александр Анищенко» для нужд Тихоокеанского флота. Василий Орлов попросил министра рассмотреть возможность поддержать предприятие заказами.

- С учетом того, что заказы выполняются вовремя, качественно, имеется возможность посмотреть дальнейшую загрузку предприятия, - пообещал Шойгу.

Ещё одним важным проектом Амурской области является строительство юношеского центра «Авангард», где будут обучать юношей предпризывного возраста от 15 до 17 лет. На территории «Авангарда» планируется создать общежитие на 300 мест, спортзал, учебный корпус

- В Амурской области общее количество школьников – порядка 150 тысяч человек. В движение Юнармия входит порядка 12 тысяч детей. Стоит задача по привлечению большего числа ребят, рассчитываю, что количество юнармейцев будет увеличено вдвое. Этому направлению уделяется большое внимание, - подчеркнул Василий Орлов.