Китай стал мировым лидером по производству скрипок

Скрипку из Поднебесной может себе позволить практически любой желающий

Почти каждый житель китайского города Хуанцяо умеет играть на скрипке. Здесь чуть ли каждую неделю проводятся музыкальные концерты и фестивали. И так длится уже почти полвека…

В 1968 году на местной фабрике смычковых инструментов начали изготавливать детали для скрипок. А целиком инструменты собирали уже в Шанхае, откуда они шли, в основном, на экспорт.

Но один предприимчивый горожанин по имени Ли Шу решил освоить производство скрипок целиком и в итоге прославил родной город, передает FranceInfo.

- Наш небольшой городок после того, как мы стали собирать здесь скрипки, стал заметно богатеть, - рассказывает Ли Шу, которому уже 70 лет. – В то время я был старостой поселения и всегда думал о том, как улучшить жизнь местных жителей. И это получилось!

На фабрике смычковых инструментов, которой до сих управляет Ли Шу работает около 400 человек. Каждый год здесь изготавливают около 200 тысяч скрипок. Большую часть продают за рубеж – в США, Германию, Японию, Италию. Всего же скрипки made in China отправляются в более чем 90 стран мира. Из-за их приемлемой стоимости, но, в тоже время, и высокого качества работ, Хуанцяо остается мировым лидером по производству скрипок уже более двух десятилетий.

Скрипку из Поднебесной может себе позволить практически любой желающий, так как самая дешевая стоит порядка $30. Ценник на самые дорогие начинается от $15000.

Дешевые производятся конвейерным способом, но есть и мастера, которые выполняют всю работу от начала и до конца.

Одним из старейших местных мастеров является 81-летний Люй Боцзянь. В 2019 году он сделал скрипку для одного из европейских симфонических оркестров и взял за работу $22000. Боцзянь много экспериментирует. Так, пару лет назад он сделал скрипку из китайского лавра, древесину которого никогда ранее не использовали для производства смычковых инструментов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Китай создал первый в мире поезд на магнитной подушке

Он способен разгоняться до 600 километров в час (подробности)