Китай создал первый в мире поезд на магнитной подушке Фото: REUTERS

В Китае запустили первый в мире поезд на магнитной подушке. Он способен разгоняться до 600 километров в час, что является рекордом для современного наземного транспорта.

Презентация поезда состоялась в городе Циндао провинции Шаньдун в восточном Китае. Модель целиком разработана КНР, его испытания проходили с июня 2020 года, передает агентство Xinhua.

Поезд на магнитной подушке создает меньше шума при движении за счет отсутствия трения между колесами и рельсами. Минимальный радиус поворота составляет половину радиуса поворота метро – это позволяет поезду легче объезжать здания при планировании маршрута. Эксплуатацию разработки в Китае начнут через 10 лет. Как отмечается в сообщении, к этому времени в стране построят девять высокоскоростных линий протяженностью до тысячи километров.

Китай – мировой лидер по строительству высокоскоростных железных дорог. К концу 2020 года в стране насчитывалось 37,9 тысячи километров высокоскоростных путей, что является самой длинной сетью в мире.