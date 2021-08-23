Анекдоты: Запись в трудовой книжке: «Уволен по результатам корпоратива»

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То, что никто не может найти украинских монет XIX века, доказывает, что уже тогда украинцы использовали банковские карты!

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Объявление:

«Ищу невесту, но только из сельских девок. Потому что я та еще скотина!»

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- Вчера весь вечер деньги отмывал.

- Дельце провернул?

- Да нет. Кот в кошелек нагадил.

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Меня умиляют сообщения о мерах господдержки компаниям-туроператорам, конечный результат работы которых - вывоз из России постоянно дорожающей валюты и ввоз свежих вирусов.

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В детстве лето было эпохой, а теперь - лишь три зарплаты.

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Люся - очень образованная девушка. Я оценил, насколько велик ее словарный запас, когда она полчаса крыла меня матом и ни разу не повторилась.

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Если бы кремы от морщин реально помогали, то у женщин уже не было бы отпечатков пальцев.

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- Конечно, я сама всего добилась! А вы попробуйте родиться у богатых родителей. Что, не получается? А вот я смогла!

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- Любимая, я был не прав! Давай мириться.

- Ладно. Погоди, не ешь, я приготовлю что-нибудь другое.

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- Любимая, перестань плакать! Что случилось?

- Мои родители против нашей свадьбы!

- И всего-то? Глупенькая, не переживай, я найду себе другую невесту!..

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Ничто так не поднимает самооценку мужчины и не возвышает его в глазах женщины, как собранный икеевский шкаф.

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Единственный человек в нашем городе, который может позволить себе ездить на ягуаре, - это Петрович, сторож зоопарка.

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- Мам, я вчера играл в покер и сегодня съезжаю из вашей квартиры.

- Хорошая новость, сынок, поздравляю!

- Спасибо. Вы с папой тоже съезжаете…

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- Дорогой, ты скоро станешь папой!

- Эх... А я хотел космонавтом.

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В домах атеистов нет крестовых отверток.

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Запись в трудовой книжке: «Уволен по результатам корпоратива».