Анекдоты: Запись в трудовой книжке: «Уволен по результатам корпоратива»

То, что никто не может найти украинских монет XIX века, доказывает, что уже тогда украинцы использовали банковские карты!
Объявление:
«Ищу невесту, но только из сельских девок. Потому что я та еще скотина!»
- Вчера весь вечер деньги отмывал.
- Дельце провернул?
- Да нет. Кот в кошелек нагадил.
Меня умиляют сообщения о мерах господдержки компаниям-туроператорам, конечный результат работы которых - вывоз из России постоянно дорожающей валюты и ввоз свежих вирусов.
В детстве лето было эпохой, а теперь - лишь три зарплаты.
Люся - очень образованная девушка. Я оценил, насколько велик ее словарный запас, когда она полчаса крыла меня матом и ни разу не повторилась.
Если бы кремы от морщин реально помогали, то у женщин уже не было бы отпечатков пальцев.
- Конечно, я сама всего добилась! А вы попробуйте родиться у богатых родителей. Что, не получается? А вот я смогла!
- Любимая, я был не прав! Давай мириться.
- Ладно. Погоди, не ешь, я приготовлю что-нибудь другое.
- Любимая, перестань плакать! Что случилось?
- Мои родители против нашей свадьбы!
- И всего-то? Глупенькая, не переживай, я найду себе другую невесту!..
Ничто так не поднимает самооценку мужчины и не возвышает его в глазах женщины, как собранный икеевский шкаф.
Единственный человек в нашем городе, который может позволить себе ездить на ягуаре, - это Петрович, сторож зоопарка.
- Мам, я вчера играл в покер и сегодня съезжаю из вашей квартиры.
- Хорошая новость, сынок, поздравляю!
- Спасибо. Вы с папой тоже съезжаете…
- Дорогой, ты скоро станешь папой!
- Эх... А я хотел космонавтом.
В домах атеистов нет крестовых отверток.
Запись в трудовой книжке: «Уволен по результатам корпоратива».