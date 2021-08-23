Вопрос дня: Как нам стать туристической супердержавой? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Дмитрий ГОРИН, вице-президент Ассоциации туроператоров России:

- Мы надеемся на нацпроект развития туризма. Отрасль 11 миллиардов приносила в бюджет! Чтобы доля дохода от туризма в ВВП росла, нужны инвестиции и снятие бюрократических барьеров. Сложнее всего ситуация по въездному туризму. И еще далеко не весь номерной фонд в пятизвездочных гостиницах соответствует мировым стандартам.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- У России есть две экспортно ориентированные отрасли - сельское хозяйство и туризм. Почему большинство американцев не ездят за рубеж? Потому что у них есть почти все климатические зоны и любые рельефы, а за стоянки их автопоездов почти везде берут недорого. Путешествовать на колесах по Австралии еще дешевле. Сделайте так же в России - и мы станем туристической супердержавой! У них так: надоело ночевать в машине - живи в мотеле за 10 - 20 долларов в сутки, а у нас как?..

Олег ШЕИН, депутат Госдумы:

- Отрасль не сможет стать успешной в мировом масштабе - для европейцев есть Турция и Болгария, для США и Канады - Карибские острова, для Японии и Кореи - Китай и Вьетнам. Обычные люди массово ездят туда, где финансово им более комфортно и не надо лететь много часов.

Татьяна ВИЗБОР, радиоведущая:

- Пандемия нам в чем-то на руку - кто куда хочет, тот туда и едет, как только снимают ограничения. Отовсюду стремятся на Алтай, на Байкал, на Камчатку. А мой внук был в Уфе - сплавлялись с детской группой, они в полном восторге. Я сейчас лечу на Домбай на фестиваль имени Юрия Визбора - комфорт есть и там.

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, главный специалист Московского метеобюро:

- У нас на севере вы найдете фьорды не хуже, чем в Норвегии. А отдых на калининградской Балтике не уступит по ощущениям немецкому или польскому. Камчатка вообще вне конкуренции. А соленые озера в Калмыкии и Астрахани приравнены к Мертвому морю. Но вот инфраструктура и дорогие перелеты...

Вадим ДРОБИЗ, аналитик рынков алкоголя:

- Сейчас огромные перспективы для внутреннего туризма. В том числе и для винного - на Кубани и в Крыму.