Путин предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса: Не пора ли их отменить навсегда

Владимир Путин продлили мораторий на проверку малого бизнеса. Фото: REUTERS

Мораторий на проверки малого бизнеса могут продлить на 2022 год. С таким предложением к президенту обратился председатель комитета Госдумы по бюджету андрей Макаров, и Владимир Путин сообщил, что поддерживает эту инициативу. Глава государства вынесет этот вопрос на обсуждение правительства. «Чем меньше административного давления – тем лучше», - сказал президент.

Напомним, мораторий на проведение плановых проверок малых предприятий в России ввели с 1 января 2016 года. Правда, при этом оставили внеплановые проверки - их проводят по требованию прокуратуры или заявлениям граждан. Сначала запрет был введен до конца 2018 года, за это время от плановых проверок отдохнуло почти полмиллиона компаний. И когда правительство обнаружило, что без постоянных ревизий мир не рухнул, мораторий продлили еще на два года. А в прошлом году из-за пандемии правительство ввело запрет на проверки до конца 2021 года. И вот новая инициатива, которая, как надеется малый бизнес, будет поддержана правительством. Правда, какие именно проверки могут запретить на следующий год - только плановые или вообще все - пока не ясно.

- Контрольно-надзорные ведомства много лет твердили: если прекратить проверки, случится что-то страшное, вырастет число происшествий, пожаров, отравлений. Однако проверок стало меньше и количество происшествий тоже снизилось. Так что связи между проверками и количеством нарушений нет, это доказанный факт, - констатирует в беседе с KP.ru Анастасия Татулова, общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса, основательница сети семейных кафе «Андерсон».

По словам Анастасии Татуловой, мораторий на плановые проверки действительно позволил бизнесу вздохнуть спокойнее. Но надзорные органы давно научились обходить любые запреты.

- После введения моратория на плановые проверки выросло количество внеплановых. Надзорные органы получают анонимную жалобу (а таких обращений можно написать сколько угодно) и приходят с проверкой, - рассказывает Анастасия Татулова. - Поэтому, если запретить только плановые проверки, а внеплановые оставить, это все равно даст возможность надзорным органам кошмарить бизнес.

Бизнес-омбудсмен считает: чтобы переломить ситуацию, проверки в их нынешнем понимании нужно вообще отменить.

- Сейчас работу надзорных органов - Роспотребнадзора, пожарного надзора и т. д. - оценивают по трем показателям: количество проведенных проверок, выявленных нарушений и собранных штрафов. Поэтому инспектор не уйдет с предприятия, пока не обнаружит, к чему придраться, - говорит Анастасия Татулова. - В результате требований к бизнесу очень много, перемешаны и существенные, и нелепые. И целью ведомств является только штраф, плюс это огромное поле для коррупции. Все это ведет к тому, что и надзорные ведомства, и предприниматели ставят во главу угла только деньги, а не здоровье и безопасность.

По мнению бизнес-омбудсмена, систему оценки для надзорных органов нужно изменить. Оценивать ревизоров нужно по двум показателям: отсутствие происшествий на территории и количество проведенных обучений (для сотрудников компаний).

- Если нет происшествий, ничего не сгорело, никто не отравился, никакая крыша не обрушилась - это означает, что и предприниматель, и ведомство сработали хорошо. И тогда проверяющие прекратят цепляться к «неправильному» цвету стен и прочим формальностям, - говорит Анастасия Татулова.

Вопрос продления моратория на проверки и пересмотра системы показателей надзорных ведомств обсуждается уже полгода. Это предложение легло на стол президенту вместе с докладом по малому и среднему предпринимательству, который подготовили Анастасия Татулова и уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. В июле этот вопрос поднимался на встрече Владимира Путина с Борисом Титовым, и тогда президент отметил, что после снижения числа проверок «Хуже не стало».

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