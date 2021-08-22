Владимир Путин: каждый пенсионер до конца года получит по 10 000, военный — по 15 000 рублей

Президент встретился с кандидатами в Госдуму и сделал много заявлений Фото: REUTERS

22 августа — День флага. По случаю праздника, президент на Поклонной горе принял участие в поднятии государственного знамени. Погода для мероприятия выдалась что надо: с утра воскресенья подул промозглый ветер, и огромное полотнище в Парке Победы — между прочим, 16 на 8 метра — на высоком флагштоке развивалось правильно, с волнами и эффектными перегибами.

Поднятие флага только так называется — вообще, флаг и так поднят. Просто не до конца, метра на три-четыре ниже самой макушки флагштока. Не так много, если учесть габариты полотна.

Во время церемонии оркестр сначала сыграл «Славься» Михаила Глинки, а потом исполнил гимн России. На все ушло минуты полторы-две. Флаг поднимался, как большое колесо обозрения, медленно — не сразу понимаешь, что полотно вообще движется.

За ограждением в 50 метрах от президента стояли школьники-волонтеры. Они еще утром на этом же месте приняли участие во флеш-мобе и развернули над землей самый большой флаг России площадью в 1000 квадратных метров.

Во время торжественной церемонии Владимир Путин ничего не сказал, зато позже президент встретился с кандидатами в Госдуму и сделал много заявлений.

ПЕРЕГОНЯЕМ ИНФЛЯЦИЮ

Самое главное: Путин пообещал, что государство до конца года даст дополнительные деньги военным и пенсионерам. Субсидия должна будет компенсировать высокую инфляцию 2021 года.

- У нас предполагалась индексация (зарплат военнослужащих - Ред) под прогнозируемую инфляцию 4%. Но фактическая инфляция оказалась 6,5%. Запланированной раньше индексации сейчас недостаточно. Предлагаю сделать единовременную выплату военным по результатам года — в среднем, 15 тысяч рублей. Всем военнослужащим, - заявил президент.

Путин добавил, что не только доходы военных зависят от государства.

- У нас есть пенсионеры. Да, для них предусмотрена своя программа: повышение пенсии на тысячу рублей превышающее инфляцию. Но сейчас эта тысяча инфляцией подъедается. По набору продуктов, покупаемых пенсионерами, инфляция больше 6,5%. Предлагаю выплатить 10 тысяч рублей пенсионерам, - сказал глава государства.

ВТОРОЙ РАЗ 90-Е НЕ ПРОЙДУТ

Путин рассказал, что ситуация в Афганистане «имеет прямое отношение к нашей безопасности».

- Запад за то, чтобы временно размещать беженцев из Афганистана в странах центральной Азии до получения виз Европы и США, - рассказал президент. Он заметил, что к себе Америка и ЕС людей пускать не хотят, а против бывших советских республик ничего не имеют. Но вот нам такое простое Вашингтону и Брюсселю решение не подходит.

- В любую из этих стран въедут беженцы. А у нас с ними даже нет визовых ограничений. Граница — 1000 километров. Сел хоть на машину, хоть на осла, и поехал. Что мы будем с этим делать? - резонно спросил Путин.

Президент рассказал, что Россия не хочет, чтобы под видом афганских беженцев к нам ехали террористы.

- Мы не хотим повторения 90-х и середины 2000-х годов, когда шли боевые действия на Кавказе. Эти ужасы, которые мы сейчас видим в Афганистране, тогда были у нас. Почему Сирией занимаемся? Чтобы не допустить ее превращения в Афганистан и рассадник терроризма, - объяснил президент.

Отстаивать наши интересы предстоит дипломатам. Путин заметил, что они «занимают наступательную позицию». «Мне приходится Лаврову напоминать, что он не министр обороны, а министр иностранных дел», - пошутил президент.