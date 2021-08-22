Путин поддержал введение моратория на проверки малого бизнеса в 2022 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу комитета Госдумы по бюджету и налогам о введении моратория на плановые проверки малого бизнеса в 2022 году.

На встрече с представителями партии «Единая Россия» глава государства заявил, что поставит этот вопрос для обсуждения в правительстве. По мнению российского лидера, чем меньше административное давление, тем лучше для бизнеса.

Напомним, с идеей ввести мораторий на плановые проверки малого бизнеса в 2022 году выступил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Как писал сайт kp.ru, в конце 2020 года Путин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей, в частности о налоговой отсрочке для малого и среднего бизнеса в России.

Ранее новые меры поддержки малого и среднего бизнеса разработали в «Единой России» совместно с предпринимателями.