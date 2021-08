Ученые объяснили, почему вакцинация переболевших может избавлять их от постковида

Переболевшие заметили, что отголоски болезни нередко ослабевают, а то и вообще сходят на нет, если привиться антиковидной вакциной Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЕОЖИДАННЫЙ «БОНУС»

Как показывает статистика из разных стран мира, около 30% переболевших ковидом минимум в течение нескольких месяцев страдают от «хвоста» инфекции. Среди самых частых жалоб - одышка, кашель, сильная слабость, тахикардия (учащенное сердцебиение), ощущение «тумана в голове», проблемы с памятью и сложности с концентрацией внимания. Считается, что эффективных средств, позволяющих разом обрубить постковидный хвост, на сегодня нет. Придется восстанавливаться медленно и постепенно.

Между тем страдальцы, которые объединяются в сообщества в соцсетях, стали делиться необычным опытом. Переболевшие заметили, что отголоски болезни нередко ослабевают, а то и вообще сходят на нет, если… привиться антиковидной вакциной. Конечно, можно предположить, что к моменту вакцинации у таких людей просто прошло достаточно времени для естественного исчезновения постковида. И удивительный эффект лишь результат совпадения.

Однако похожее наблюдение зафиксировано и в результате масштабного опроса, проведенного общественным объединением Survivor Corps. Это крупное социальное движение в США, в рамках которого активисты - сегодня их уже более 170 тысяч - делятся своим опытом болезни, выздоровления и восстановления после COVID-19. А также проводят просветительские акции, привлекают ведущих ученых и врачей для помощи людям, столкнувшимся с ковидом, их родственникам, и т.д.

Показательный опрос проводился с участием специалистов и с применением методов, которые позволяют рассчитывать на высокую степень объективности выводов. Более того, результаты наблюдений участников Survivor Corps фигурируют в научной работе под названием «Изменение симптомов и иммунного ответа у людей с последствиями инфекции, вызванной SARS-Cov-2 после вакцинации против SARS-Cov-2» (Change in Symptoms and Immune Response in People with Post-Acute Sequelae of SARS-Cov-2 Infection (PASC) After SARS-Cov-2 Vaccination). Сейчас она опубликована на портале препринтов medRxiv.org, где размещаются итоги исследований, ожидающие независимого научного рецензирования.

«ЛУЧШЕ, ХУЖЕ ИЛИ НИКАК»

Многие из участников Survivor Corps перенесли COVID-19 и страдают постковидным синдромом, отмечают авторы научной работы, среди которых исследователи Университетского колледжа Лондона, Медицинской школы Йельского университета и ряда других научных центров. Проведенный опрос показал: часть переболевших решила вакцинироваться на фоне ковидного «хвоста». И эти добровольцы сообщили, что:

- неприятные симптомы, характерные для постковида, стали ощутимо слабее или совсем прошли - у 40% привитых;

- состояние ухудшилось - у 14% (или каждого седьмого вакцинированного в период проявлений постковида);

- у остальных 46% не произошло никаких заметных изменений в состоянии.

Исследователи подчеркивают: пока это самые общие данные, требующие большого количества уточнений, дополнительной информации, перепроверки, подтверждения причинно-следственных связей и т.п. Результаты опроса стали отправной точкой для организации крупномасштабного исследования, в ходе которого планируется «добрать» необходимые данные и найти ответы на многие вопросы.

ПОЧЕМУ ОСЛАБЕВАЮТ НЕПРИЯТНЫЕ СИМПТОМЫ

Исследователи выдвигают несколько гипотез о том, почему у некоторых вакцинированных на фоне постковида «отголоски» болезни ослабевают или исчезают. Мы попросили перевести эти объяснения с научного языка на общедоступный и прокомментировать их постоянного научно-медицинского консультанта kp.ru, иммунолога, кандидата медицинских наук, гендиректора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова.

- Первая гипотеза исходит из того, что у части переболевших постковидные проявления связаны с аутоиммунными реакциями. То есть из-за болезни происходит сбой в иммунной системе, и она начинает вредить собственному организму, вызывая воспаления, нарушение свертываемости крови и т.д., - поясняет эксперт. - В этом случае вакцина, добавляя в организм антигены (то есть чужеродные компоненты, которые содержатся в прививке. - Ред.) как бы «отвлекает» иммунную систему. Благодаря этому аутоиммунные реакции ослабевают или даже проходят, и состояние улучшается.

Николай Крючков

- Вторая гипотеза построена на предположении, что у некоторой части переболевших в организме остаются резервуары, в которых сохраняется коронавирус, - продолжает Николай Крючков. - В таком случае вакцина, стимулируя выработку антител и скачок их концентрации, теоретически может помогать лучше бороться с коронавирусными «партизанами». Однако такой вариант кажется мне наименее вероятным.

В целом важно понимать, что это именно предположения, подчеркивает эксперт. Авторы научной работы пишут о том, что в ходе полноценного исследования будут выяснять: у кого именно вакцинация улучшает, а у кого ухудшает состояние при постковиде (при каких проявлениях постковида, в каком возрасте, с какими сопутствующим заболеваниями и т.п.), в какие сроки после болезни прививка может облегчить симптомы и т. д.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Следовать ли советам в соцсетях поскорее привиться после болезни?

- Николай, участники сообществ в соцсетях сейчас нередко призывают страдающих от постковида последовать собственному опыту: поскорее вакцинироваться. Как бы вы оценили такой совет?

- Прежде всего напомню, что официально по российским рекомендациям (как и в ряде других стран) переболевшим предписывается вакцинироваться через 6 месяцев после выздоровления. В этом случае задача вакцинации - защитить от коронавирусной инфекции. Если речь идет о «лечении» постковида с помощью вакцины, то нужно понимать: пока это все из области гипотез и экспериментов.

Обратите внимание: даже данные опроса, упомянутые в исследовании, говорят нам о том, что облегчение постковида или избавление от него было менее, чем у половины вакцинированных после болезни (40%). В то время как еще большее количество - 46% не почувствовало улучшений. А у 14%, что отнюдь не мало, состояние даже ухудшилось.

Разумеется, это вовсе не значит, что на вакцинации как методе избавления от «ковидного хвоста» нужно ставить крест, отмечает эксперт. Возможно, исследование как раз позволит выделить группы переболевших, которым прививка после выздоровления гарантированно помогает в большинстве случаев. С другой стороны, определится, при каких условиях вакцинация после болезни ухудшает состояние и потому с ней стоит повременить.

«Пока же я советую тем, кто столкнулся с постковидом, восстанавливаться уже известными методами, подтвердившими свою эффективность, - говорит Николай Крючков. - Среди медикаментозных инструментов это прежде всего антикоагулянты, противоспалительные препараты и средства для лечения конкретных симптомов постковида по назначению врача. Также не нужно забывать об умеренных физнагрузках, полноценном питании и отдыхе».