Вакцинация переболевших и ревакцинация привитых от коронавируса: Все, что нужно знать о рекомендациях Минздрава

Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от серьезного заболевания и смерти, до сих пор не известно до конца, в какой степени она предохраняет от заражения вирусом Фото: Михаил ФРОЛОВ

29 июня 2021 г. Минздрав России выпустил Временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19». На основании этой методички мы подготовили ответы на большинство самых частых вопросов о вакцинации переболевших ковидом и повторной вакцинации (ревакцинации) уже привитых от коронавируса.

1. Зачем нужна вакцинация переболевших и повторная вакцинация уже привитых?

Ответ:

- По данным международных и российских исследований устойчивый иммунитет к коронавирусу у большинства переболевших ковидом сохраняется в среднем в течение 6 месяцев. И постепенно угасает к 9-12 месяцам, ссылаются авторы методички.

- Кроме того, из-за новых мутаций коронавирус может частично ускользать от ранее приобретенного иммунитета.

- Исходя из этих двух аргументов и с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, рекомендуется проводить вакцинацию от ковида через 6 месяцев после перенесенной болезни или после предыдущей вакцинации.

! Важно: это так называемая «экстренная вакцинация по эпидемическим показаниям».

После того, как будет достигнут коллективный иммунитет - не менее 60% населения России, имеющих иммунную защиту от ковида - вакцинация от коронавируса станет «рутинной». Тогда она будет рекомендоваться раз в 12 месяцев. При этом сохранится право гражданина по своему личному желанию (при отсутствии противопоказаний) по-прежнему ревакцинироваться раз в 6 месяцев.

! В дальнейшем страна или отдельные регионы могут вернуться к режиму «экстренной вакцинации» (то есть раз в 6 месяцев). Это возможно по решению главного государственного санитарного врача России или главных госсанврачей субъектов РФ.

2. Какие вакцины могут быть использованы для вакцинации переболевших и ревакцинации уже привитых граждан?

Ответ: все четыре зарегистрированные на сегодня российские вакцины:

- Спутник V

- Спутник Лайт

- ЭпиВакКорона

- КовиВак

! Важно: как при первичной вакцинации (не привитых, в том числе переболевших), так и при ревакцинации должна соблюдаться последовательность и сроки введения всех перечисленных препаратов. А именно:

«Спутник V»: два укола с интервалом 21 день

«ЭпиВакКорона»: два укола с интервалом не менее 14-21 дня

«КовиВак»: два укола с интервалом 14 дней (разработчик заявил о планах продлить интервал до 21-28 дней для повышения эффективности выработки иммунитета, но на сегодня такие изменения не внесены в инструкцию)

«Спутник Лайт»: один укол

3. Как будет учитываться уровень антител у переболевших и ранее привитых?

Ответ: уровень антител перед вакцинацией (ревакцинацией) нет необходимости ни проверять, ни как-либо учитывать, пишут авторы методички. И приводят такие аргументы:

- на сегодня нет достоверно известного и утвержденного маркера - определенного защитного уровня антител;

- тест-системы для проверки клеточного иммунитета тоже не дают наглядных данных - до конца не ясно, как интерпретировать результаты таких тестов;

- ВОЗ рекомендует своевременно вакцинироваться независимо от наличия антител и их количества.

Павильоны "Здоровая Москва" временно перепрофилированы в пункты вакцинации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

4. Какие варианты возможны, если у человека возникли медицинские проблемы при первичной вакцинации?

Ответ:

- Если после первичной вакцинации были серьезные нежелательные явления (аллергические и другие тяжелые постпрививочные реакции), то по желанию пациента и при отсутствии противопоказаний ему может быть подобрана другая прививка для ревакцинации через 6 или 12 месяцев. Срок зависит от режима вакцинации на текущий момент - экстренная или рутинная.

- Если после вакцинации или после болезни человек по своему желанию проверил уровень антител и оказалось, что их нет (отрицательный результат), то ему рекомендуется вакцинироваться повторно через 6 месяцев. При этом вакцина может быть заменена на другую «при наличии». Если и второй заход не приведет к выработке антител, рекомендуется «детально обследовать пациента на наличие иммунодефицита».

5. Перед вакцинацией пациенту дают подписать документ под названием «информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство» - это значит, что человек прививается на свой страх и риск, а за последствия ответственности никто не несет?

Ответ: нет, это не так. Данный документ означает ровно то, о чем говорится в названии. А именно: согласие на данную медицинскую манипуляцию, введение вакцины.

Если у человека возникнут осложнения, то он будет иметь право и на получение необходимой медпомощи по полису ОМС, и на компенсации в соответствии с законодательством России.

6. Что должен проверить врач или фельдшер перед прививкой?

Ответ: перед вакцинацией должны быть проведены такие процедуры:

- осмотр пациента, включая осмотр зева (глотки),

- измерение температуры,

- измерение сатурации (уровня кислорода в крови),

- измерение артериального давления и пульса,

- аускультация (прослушивание) дыхательной и сердечно-сосудистой системы,

- опрос об анамнезе (хронические болезни, аллергические реакции и т. д.), а также эпидемиологическом анамнезе, в частности, были ли контакты с больными ковидом за последние 14 дней.

7. Что будет, если пришедший на прививку в последние 14 дней общался с больными ковидом или у него самого обнаружится хоть один признак ОРВИ?

Ответ: если у человека, который пришел на вакцинацию, был контакт с больными ковидом в течение последних 14 дней либо проявлялись какие-либо симптомы инфекции в такой срок, то пациенту должны выдать направление на ПЦР-тест на COVID-19 либо на экспресс-тест на наличие антигена кopoнaвиpyca SARS-CoV-2.

БУДЬ В КУРСЕ

Что еще важно иметь в виду

- Согласно методичке Минздрава вакцинация от коронавируса может проводиться на дому. Порядок утверждают региональные власти. Как правило, такой способ предусматривают для людей с инвалидностью или очень преклонного возраста.

- «Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от серьезного заболевания и смерти, до сих пор не известно до конца, в какой степени она предохраняет от заражения вирусом и предотвращает его передачу другим людям», - подчеркивают авторы методички.

- Чтобы защитить других и себя, привитым необходимо соблюдать санитарные меры. В первую очередь - сохранять дистанцию и надевать маски, особенно в закрытых, многолюдных или слабо проветриваемых помещениях.

НА ЗАМЕТКУ

Куда обращаться

Получить все данные, где организована ревакцинация в вашем регионе, записаться на нее или на первичную вакцинацию, вы можете, позвонив по бесплатному телефону «горячей линии»: 8-800-20-00-112.

Также можно воспользоваться электронными сервисами - порталом Госуслуг и региональными системами электронной записи на вакцинацию.

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