Арзамасова и Авербух объявили имя сына: «Левушка может стать фигуристом»

Илья Авербух и Лиза Арзамасова назвали сына Львом. Мальчик по гороскопу тоже Лев Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

26-летняя Елизавета Арзамасова и 47-летний Илья Авербух объявили имя сына. Малыш родился еще 14 августа, но только теперь родители определились с именем. Хотели посмотреть на ребенка и его характер.

Первенца актрисы Арзамасовой зовут Лев. Лиза сообщила: «Наш Лев Ильич! Левушка». Для Авербуха это второй сын: его старший наследник – 17-летний Мартин от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой. Мартин живет с отцом, и уже нянчил Левушку.

Астролог Тиана Атлас для kp.ru составила гороскоп Льва Авербуха:

По гороскопу ребенок родился под знаком Льва. Такие дети любят демонстрировать свои таланты. Но если нет поддержки и похвалы со стороны окружающих, гордость маленького львенка может быть затронута, и тогда он уже не станет стремиться быть в центре внимания. Позднее во взрослом возрасте это может обернуться нерешительностью в его характере.

Астролог Тиана Атлас уверена, этот ребенок будет хорошо зарабатывать и обеспечивать родителей Фото: Личный архив

В тоже время в гороскопе сына звездной пары есть стремление занять все окружающее пространство своей персоной - даже чересчур. Поэтому родителям можно рекомендовать не переусердствовать с восхищением юным дарованием дабы не развивалось тщеславие.

Этот ребенок будет трудолюбивым, поэтому если захочет, то сможет пойти по стопам отца и стать фигуристом – он не будет лениться ежедневно на тренировках оттачивать нужные элементы. Главное, чтобы выбранное занятие ему искренне нравилось. Любое дело должно захватывать Льва эмоционально, тогда он страстно и без остатка будет готов пустить все силы и энергию на достижение результата. Важно еще, чтобы этот результат был ощутимым. Например, серьезные награды и желание доказать родителям, на что он способен, будут привлекать его с самого детства.

Несмотря на желание выделиться, мальчик будет обладать врожденной скромностью и бережливостью. Можно предположить, что крупные денежные призы, которые он будет получать в течение жизни он едва ли потратит на дорогое авто или отдых на люксовых курортах. Скорее финансы будут вложены в бизнес, на поддержку своей семьи и родителей или даже в благотворительный проект.

Дети, рожденные 14 августа, могут стать успешными журналистами, лингвистами, учеными. Они жадные до знаний. Важный нюанс – нужно позволять малышу быть оригинальным. Он будет получать верные ответы на домашние задания в школе, но вот сам способ решения будет придумывать свой. Возможно, надо будет задуматься о возможности обучения не по общей программе, а индивидуально с преподавателем, способным оценить его неординарные способности.