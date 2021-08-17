О чем беременная Лиза Арзамова соврала перед родами

Актриса подарила сына-богатыря мужу Илье Авербуху Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Знаменитая "папина дочка" Лиза Арзамасова на днях стала мамой: 26-летняя актриса подарила сына-богатыря мужу Илье Авербуху. Для фигуриста, который на 21 год старше своей молодой супруги, это уже второй ребенок: от первого брака с коллегой по цеху Ириной Лобачевой продюсер "Ледникового периода" воспитывает 17-летнего Мартина - после развода мальчик остался с отцом.

Незадолго до родов будущая мама совершенно неожиданно для cвоих поклонников появилась в эфире YouTube-шоу "Алена, блин!", куда знаменитости приходят рассказать о самых интимных секретах и зачастую оскорбить кого-нибудь из бывших. Зачем светскому хроникеру нанесла визит Арзамасова - одна из самых скромных и закрытых артисток, которая никогда не устраивала публичных склок и держала в тайне личную жизнь, так никто и не понял. Никаких премьер и проектов Лиза не анонсировала, а на большинство вопросов так и не ответила.

Тем не менее, даже в ее молчании специалисты по невербальному поведению разглядели вполне четкие и красноречивые реакции. Так, эксперт по лжи и физиогномист Светлана Филатова, которая разбирает звездные интервью на своем YouTube-канале, разоблачила тайны "папиной дочки", в которых она никогда не признается публике. Таких моментов оказалось, по меньшей мере, два. Кроме того, по словам профайлера, артистка очень умело манипулирует собеседником, выражая своим поведением эмоцию печали: мол, кто решится задеть и без того грустную девушку?

Итак, первый момент, в котором Филатова разглядела ложь, касается рассекречивания пары Арзамасова-Авербух. Прошлым летом в прессе появились как будто бы случайные снимки с романтической встречи, однако, от внимания публики не укрылось, что влюбленные на фото старательно позируют. Не исключено, что Илья и Лиза сами стали инициаторами съемки, чтобы подогреть интерес к своим персонам.

- На вопрос интервьюера "Вы были в курсе этих фотографий?" Лиза слишком быстро ответила "нет". Это подготовленный ответ. Лиза даже не испугалась, что подтверждает версию о спланированной акции. Значит, пришло время и пара сама решила показать свои отношения, - сделала вывод Светлана Филатова.

Также могла соврать Арзамасова и про начало ее романа с Авербухом, ведь связь с несовершеннолетней это не только пикантная подробность, но и при определенных обстоятельствах - наказуемое деяние. Когда Лиза познакомилась с Ильей и, по собственному признанию, влюбилась в него с первого взгляда, ей было всего 15, а ему уже 36.

- Отвечая на вопрос, когда начались их отношения, актриса закрывает рот рукой - инстинктивный жест при вранье. Затем гладит рукой шею, челюсть - это все зоны, сигнализирующие об опасности, - отметила профайлер. - Она пытается не раскрыть этот ящик Пандоры. Ей не хочется поднимать эту тему по каким-то причинам. Я догадываюсь, по каким, ведь ей было 15 лет... Поэтому все, что связано с этим моментом, Арзамасова тщательно скрывает. Все свои секреты она многозначительно умолчала.

Между тем, по словам окружения фигуриста, он далеко не сразу начал крутить роман с юной актрисой.

- Почему они скрывали свои отношения? Лизе тогда было всего 17 лет, - рассказала в свое время "КП" ведущая шоу «Фигурвью» Елена Родина. - Илья, видимо, посчитал, что общество не примет его связь с несовершеннолетней девушкой. Хотя, на мой взгляд, разница в 20 лет некритична. И потом Авербух не старик, ему тогда и 40 лет не было...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лиза Арзамасова с сыном из роддома едет в эко-жилье: Илья Авербух обустроил дом за 20 миллионов

Первенец пары проведет первые месяцы жизни в деревянном коттедже (подробности)