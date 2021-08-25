Свобода слова по-американски: иммигранта депортировали за критику властей

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Гражданин Аргентины Клаудио Рохас, проживший в США более 20 лет, был депортирован на родину после съемок в картине The Infiltrators («Лазутчики»), рассказывающей о нелегкой судьбе иммигрантов на территории «самой свободной» в мире страны.

Удивительно, но Рохас, вырастивший детей на территории Флориды и просрочивший визу свыше 20 лет назад, никогда не скрывался – жил открыто и при необходимости посещал полицию. До момента выхода фильма претензий к нему не было, передает NPR.

Проблемы возникли после того, как Рохас получил предложение представить картину на кинофестивале в Майами: вскоре аргентинца задержали в рамках рутинной иммиграционной проверки и депортировали.

«Им не понравилось, что фильм вышел в прокат. Если бы я появился на кинофестивале в Майами, я бы много говорил. И они хотели этого избежать. Поэтому они заставили меня замолчать», – считает Рохас, сыгравший в фильме самого себя.

Адвокаты аргентинца утверждают, что налицо вопиющее нарушение свободы слова, а в иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) утверждают – ничего личного, они просто выполняют свою работу.

Так или иначе, но теперь Рохас живет в Аргентине, ожидает судебного разбирательства по своему делу и надеется вернуться к семье во Флориду.

Впрочем, даже его адвокаты признают, что шансов на положительное решение вопроса у аргентинца крайне мало.