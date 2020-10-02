Первый после карантина караван мигрантов движется в сторону границы США

Жители Гондураса начали двигать свои знаменитые караваны в сторону США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После многомесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, жители Гондураса начали двигать свои знаменитые караваны в сторону США.

Тысячи гондурасцев отправились через Гватемалу и Мексику к американской границе, чтобы попытаться проникнуть в США и обосноваться там нелегально.

Их стремления понятны: Гондурас является одним из самых бедных государств Латинской Америки, а уровень убийств в обществе, раздираемом войнами криминальных группировок, - один из самых высоких в мире.

Несмотря на то, что до сих пор на переходах между странами действуют карантинные ограничения, мигранты не думают поворачивать домой. Гватемала только две недели назад разрешила пересечение границы, при этом на пункте контроля необходимо сдать тест на коронавирус. Однако никого это не смутило, и тысячи людей встали у КПП, скандируя "Мы хотим пройти!"

Уговоры властей не возымели какого-либо эффекта, и часть «путешественников» просто сломала забор и оказалась на гватемальской территории.

Среди потенциальных нелегалов - и дети, и люди уже пожилого возраста. Но костяк составляют молодые гондурасцы, которые так и не смогли себе достойное занятие на родине и сейчас вынуждены искать счастье за кордоном.

Граница с Гватемалой — самое легкое из препятствий мигрантов на пути к «американской мечте». Им предстоит еще пробраться на территорию Мексики, которая уже заявила о том, что «пробег» не пройдет, и караванщиков ждут не только штрафы, но и тюремный срок от трех дней до трех лет.

В целом до сегодняшнего дня карантинные меры из-за пандемии COVID-19 позволяли довольно эффективно справляться с караванами мигрантов. Последнее такое шествие прошло в январе этого года, и после этого санитарные кордоны и режимы самоизоляции не позволяли жителям стран объединяться, чтобы идти в США. Да и Мексика серьезно ужесточила контроль, создав Национальную гвардию, которая стала усиленно патрулировать дороги в поисках нелегалов.