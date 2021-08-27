Анекдоты: Бабушка с дедушкой нашли у Колобка под подушкой журналы с булочками

Объявление в аэропорту:

- Уважаемые пассажиры рейса, вылетающего в Ниццу, прекратите корчить рожи пассажирам, вылетающим в Саранск!

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Куда только не ездила антикоррупционная комиссия в поиске взяточников... Нигде взяток не брали, везде ей только давали.

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На прошлой неделе едва не произошла трагедия во время ремонта лопнувших труб отопления - после четырех часов работы у сантехников неожиданно закончился мат.

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Американские спортсменки подозревают россиянок в постоянном употреблении допинга, поскольку тем почему-то никогда не надо брить грудь.

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- Поздравляю, ваш фильм о том, что Земля плоская, завоевал премию!

- Какую?

- «Золотой глобус».

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Бабушка с дедушкой нашли у Колобка под подушкой журналы с булочками.

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Интересно, почему в русском языке стало модным употреблять слово «уик-энд» вместо «выходные»? А «ланч» вместо «обед»? А «блогер» вместо «безработный»?