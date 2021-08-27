Анекдоты: Бабушка с дедушкой нашли у Колобка под подушкой журналы с булочками

Объявление в аэропорту:
- Уважаемые пассажиры рейса, вылетающего в Ниццу, прекратите корчить рожи пассажирам, вылетающим в Саранск!
Куда только не ездила антикоррупционная комиссия в поиске взяточников... Нигде взяток не брали, везде ей только давали.
На прошлой неделе едва не произошла трагедия во время ремонта лопнувших труб отопления - после четырех часов работы у сантехников неожиданно закончился мат.
Американские спортсменки подозревают россиянок в постоянном употреблении допинга, поскольку тем почему-то никогда не надо брить грудь.
- Поздравляю, ваш фильм о том, что Земля плоская, завоевал премию!
- Какую?
- «Золотой глобус».
Бабушка с дедушкой нашли у Колобка под подушкой журналы с булочками.
Интересно, почему в русском языке стало модным употреблять слово «уик-энд» вместо «выходные»? А «ланч» вместо «обед»? А «блогер» вместо «безработный»?