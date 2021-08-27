Прогноз на выборы-2021: Лидерство «Единой России» и драка за места в одномандатных округах

Сайт kp.ru вместе с Центром политической конъюнктуры продолжает публиковать предвыборный рейтинг партий и прогнозы по распределению мест в Думе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшая неделя оказалась не лучшей для «Единой России». Её рейтинг снизился на 3 процентных пункта. За партию по последним данным готовы голосовать 27% от всех опрошенных. Доля сторонников КПРФ и «Справедливой России — За правду» остались на этот раз неизменными — 13% и 6%, соответственно. Позитивную динамику показывает только ЛДПР. Желающих проголосовать за детище Владимира Жириновского стало на 1 п.п. больше — таковых 11%.

Так куда делись еще 2%, которые пропали у партии власти? Они перешли в стан тех, кто не пошел бы на выборы совсем. На этой неделе этот пункт выбирают 15% опрошенных ЦПК.

Чтобы занять место в новом созыве парламента, у партии есть два пути. Победить в конкретным кандидатом в конкретном одномандатном округе или преодолеть пятипроцентный барьер в голосовании по федеральным спискам. С последним у многих объединений, которые будут участвовать в выборах, дела плохи.

Заветную отметку в 5% голосов по последним данным преодолевают только четыре партии. Это парламентские «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — За Правду». Из тех, кто не был представлен в Думе, лучшие показатели у «Новых людей» — 2%. Но стоит отметить, что эта цифра не меняется с начала августа.

Падение рейтинга ЕР привело к тому, что у партии сократилось число мандатов, полученных по итогам голосования по федеральным спискам — со 114 до 107. И за счет этого, даже несмотря, что их рейтинг остался на прежнем уровне, выросло на одно количество кресел у КПРФ и «Справедливой России — За правду» - 51 и 24, соответственно. Такой же рост мог быть и у ЛДПР, но они же прибавили в рейтинге. Так что и мест в зале заседаний становится больше на 5 — 43 мандата.

Распределение мандатов среди партий по федеральному округу

«Единая Россия» - 107

КПРФ - 51

ЛДПР - 43

«Справедливая Россия — За правду» - 24

Что касается одномандатных округов, то в 179 из 225 есть явные фавориты. В 29 округах за оставшийся месяц кампании еще может всё изменится, а в 17 округах и вовсе ожидается очень острая борьба. В среднем распределение мест по одномандатным округам выглядит следующим образом:

Что касается общего прогноза по итогам выборов, то по данным ЦПК, «Единая Россия» сохраняет лидерство с большим отрывом и вероятно, конституционным большинством. А также в Думе могут появиться новые партии. Все будет зависеть от голосования в одномандатных округах.

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