Татьяна Буланова, как политик оказалась популярнее Зюганова

К Татьяне Булановой, которая выдвигается в Думу по спискам партии Родина, положительно относятся больше россиян, чем к лидерам коммунистов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Всероссийский центр изучения общественного мнения узнал у россиян, как они относятся к лидерам партийных списков на выборах. И оказалось, что к Татьяне Булановой, которая выдвигается в Думу по спискам партии Родина, положительно относятся больше россиян, чем к лидерам коммунистов — 42% против 41%. Но, что касается узнаваемости, то тут звезде эстрады тягаться с Геннадием Зюгановым сложно. Его рейтинг — 90% простив 80% у Булановой.

В лидерах рейтинга ВЦИОМ по этому показателю «локомотивы» партийный списков «Единой России» - министр иностранных дел Сергей Лавров, к нему положительно относятся 73% россиян, которые уже определились с выбором. За ним следует министр обороны, также лидер списка ЕР, Сергей Шойгу. Его работу одобряют 69% опрошенных. Замыкает тройку с большим отрывом лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Его показатель — 44%.

Что касается рейтинга доверия к тем, кто представлен в партийных списках, то по данным ВЦИОМ, «Единая Россия» со своей пятеркой (Лавров, Шойгу, Проценко, Шмелева, Кузнецова) тут тоже в лидерах. Доля тех, кто относится к ним с одобрением почти в три раза превышает ближайших конкурентов — 46%. На втором месте — КПРФ (Зюганов, Савицкая, Афонин, Клычков, Мельников)— 17%.

А вот хуже всего, россияне относятся к партии «Яблоко» во главе с Николаем Рыбаковым. 12% опрошенных, кто уже определился со своими предпочтениями на выборах заявили, что относятся к ней отрицательно и без доверия.

Татьяна Буланова планировала баллотироваться в заксобрание Петербурга от партии «Родина» по одномандатному округу. Но Территориальная избирательная комиссия ей отказала в регистрации. Дважды. Оба раза было слишком большое количество брака в собранных подписях.

Выборы в Государственную думу пройдут в единый день голосования. Будут идти три дня — 17, 18 и 19 сентября. Всего избирается 450 депутатов. 225 по федеральным спискам партии и столько же по одномандатным округам. Также в эти дни пройдут прямые выборы губернаторов ряда регионов и выборы в местные законодательные собрания, как, например, в Санкт-Петербурге, куда и пыталась баллотироваться Татьяна Буланова.

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