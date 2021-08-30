Анекдоты: Все самые важные события в жизни человека случаются, когда он абсолютно голый. Рождение, первый секс, последний взнос по ипотеке

В Одессе:
- Moня, шo я вижу, ты живoй и здoрoвый! A cкaзaли, чтo ты ужe три рaзa умeр.
- И ты тoжe xoрoш - ни рaзу нe пришeл нa пoxoрoны!
- Помнишь, мы слышали музончик такой четченький: сначала ду-ду-ду, а потом па-да-ба-дам.
- Второй фортепианный концерт Рахманинова?
- Точняк, братан!
Только сев на пол в позу лотоса и расслабившись, понимаешь простые вещи: надо помыть под шкафом и вон куда делась зарядка от телефона.
Понял, что мой уровень лени не достиг предела, когда увидел, что кто-то выгуливает собаку на поводке с первого этажа через окно.
А вы тоже заметили, что самые обидные фразы начинаются со слов «Я никого не хочу обидеть, но...».
В новом кетчупе вдвое больше пятен против Vanish.
- Петрович, чего это ты там вырезаешь из газеты?
- Да заметку о муже, убившем жену, которая шарила по его карманам.
- И что же ты с ней сделаешь?
- Положу в свой карман.
С давних пор врачи все лекарства пробовали на себе. Именно поэтому настойки и бальзамы традиционно делаются на спирту.
На рынке в мясной павильон входит женщина, груженная сумками, останавливается у прилавка со свиной головой, пристально на нее смотрит и выдает:
- Блин, забыла мужу сигарет купить!
Все самые важные события в жизни человека случаются, когда он абсолютно голый. Рождение, первый секс, последний взнос по ипотеке.
В магазине. Женщина - продавцу:
- А почему у вас сыр такой дорогой?
- Женщина! Это не сыр дорогой, это просто вы неудачно замуж вышли...
Трехлетний малыш получает от бабушки, живущей в другом городе, подарок на день рождения. Открыли посылку: шикарный водяной пистолет!
Внук, завизжав от восторга, бежит быстро наполнять его.
Его мама мрачно набирает номер своей матери:
- Мама, ты помнишь, как мы доводили тебя до сумасшествия своими водяными пистолетами?
Из трубки - злорадный голос бабушки:
- А то!
Худший из способов вернуть разговор с женой в нормальное русло - это предложение «обсудить все спокойно».