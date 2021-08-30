Анекдоты: Все самые важные события в жизни человека случаются, когда он абсолютно голый. Рождение, первый секс, последний взнос по ипотеке

В Одессе:

- Moня, шo я вижу, ты живoй и здoрoвый! A cкaзaли, чтo ты ужe три рaзa умeр.

- И ты тoжe xoрoш - ни рaзу нe пришeл нa пoxoрoны!

***

- Помнишь, мы слышали музончик такой четченький: сначала ду-ду-ду, а потом па-да-ба-дам.

- Второй фортепианный концерт Рахманинова?

- Точняк, братан!

***

Только сев на пол в позу лотоса и расслабившись, понимаешь простые вещи: надо помыть под шкафом и вон куда делась зарядка от телефона.

***

Понял, что мой уровень лени не достиг предела, когда увидел, что кто-то выгуливает собаку на поводке с первого этажа через окно.

***

А вы тоже заметили, что самые обидные фразы начинаются со слов «Я никого не хочу обидеть, но...».

***

В новом кетчупе вдвое больше пятен против Vanish.

***

- Петрович, чего это ты там вырезаешь из газеты?

- Да заметку о муже, убившем жену, которая шарила по его карманам.

- И что же ты с ней сделаешь?

- Положу в свой карман.

***

С давних пор врачи все лекарства пробовали на себе. Именно поэтому настойки и бальзамы традиционно делаются на спирту.

***

На рынке в мясной павильон входит женщина, груженная сумками, останавливается у прилавка со свиной головой, пристально на нее смотрит и выдает:

- Блин, забыла мужу сигарет купить!

***

Все самые важные события в жизни человека случаются, когда он абсолютно голый. Рождение, первый секс, последний взнос по ипотеке.

***

В магазине. Женщина - продавцу:

- А почему у вас сыр такой дорогой?

- Женщина! Это не сыр дорогой, это просто вы неудачно замуж вышли...

***

Трехлетний малыш получает от бабушки, живущей в другом городе, подарок на день рождения. Открыли посылку: шикарный водяной пистолет!

Внук, завизжав от восторга, бежит быстро наполнять его.

Его мама мрачно набирает номер своей матери:

- Мама, ты помнишь, как мы доводили тебя до сумасшествия своими водяными пистолетами?

Из трубки - злорадный голос бабушки:

- А то!

***

Худший из способов вернуть разговор с женой в нормальное русло - это предложение «обсудить все спокойно».