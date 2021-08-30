За время летних каникул росгвардейцы спасли 29 детей

Чаще всего искали тех, которые "пошли погулять" и не вернулись домой

За время летних каникул росгвардейцы приходили на помощь детям в самых разных ситуациях. Чаще всего искали тех, которые "пошли погулять" и не вернулись домой.

И в большинстве случаев, бойцов Росгвардии привлекали на поиски "потеряшек" не в далеких таежных регионах, а в Москве, Нижнем Новгороде и Ульяновске: за лето 2021 года росгвардейцы нашли и вернули родителям 18 детей, которые потерялись во дворах, в парках и торговых центрах. Был случай, когда в Москве они разыскали троих беглецов, которые во время дневной прогулки сбежали из детского сада.

Но без запаха лесов и тайги не обошлось.

- Для поиска подростков, пропавших в Уральской тайге и в горах Сочи росгвардейцы применяли альпинистское снаряжение и даже беспилотный летательный аппарат. Сотрудники ведомства выносили детей и их родителей из пожара, как это было в Алтайском крае, в Тульской области и на Кузбассе, а в Крыму и Калининграде спасли утопающих маленьких туристов из моря. В Саратовской области патруль вневедомственной охраны уберег ребенка от падения из окна многоэтажки, - перечисляет начальник пресс-службы Росгвардии Юлия Афанасьева.

Случай массового спасения произошел в Алтайском крае, где росгвардейцы оперативно эвакуировали детей и предотвратили возгорание целого детского дома.

С начала 2021 года сотрудники и военнослужащие Росгвардии более 80 раз приходили на помощь детям, оказавшимся в беде. И не всегда самоотверженные поступки военнослужащих придавались широкой огласке.

Так практически незамеченным остался поступок российского ефрейтора Оперативной группы войск Минобороны в Приднестровье Валерия Евдокимова, который вытащил и вытолкнул на берег Днестра запутавшегося в сетях мальчика, но сам утонул.

Шефство над двумя несовершеннолетними детьми Валерия Евдокимова взяло командование Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова.