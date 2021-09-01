Вопрос дня: Какой школьный урок вам пригодился в жизни? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Леонид КАЛАШНИКОВ, глава Комитета Госдумы по делам СНГ:

- Мне пригодилось заложенное в школе знание отечественной истории. Применяю это регулярно.

Дмитрий ДИБРОВ, телеведущий:

- О, это очень долгая история... Ее в двух словах не рассказать. Многое пригодилось в жизни.

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра:

- В 45-й киевской школе на Владимирской меня поразили учителя. Они учили - своим поведением, непритворным интересом - с первых дней. Географ Надежда Владимировна Прохорова давала нам задачки, где надо было объяснить, почему в том или ином районе построен металлургический завод.

Максим СУРАЙКИН, глава Коммунистов России:

- В моей 204-й школе имени Горького нас плотно учили по всем предметам. Помню прекрасные уроки литературы Анны Константиновны Талвинской - и знание русской литературы мне помогало по жизни.

Максим ЧЕРНИГОВСКИЙ, аналитик алкогольного рынка:

- Мой первый урок был посвящен миру - это было в далеком 1975-м. Нам объясняли, как хорошо жить в СССР и как плохо - за его пределами. Диалектику прививали.

Валентина САФРОНОВА, президент Ассоциации российских флористов:

- У нас были муж и жена - учителя физкультуры. Они возились с нами, если видели, что у человека есть способности к спорту, - в итоге любовь к физкультуре осталась на всю жизнь.

Ольга БЕКЛЕМИЩЕВА, экс-депутат Госдумы:

- У нас в школе была историк Александра Михайловна Радина. Люблю ее до сих пор. Это большое везение - когда учитель тебя понимает.

Виктор БЕРЕЖНОЙ, читатель сайта KP.RU:

- В 70-е нас в сибирской школе № 26 Ангарска научили простой вещи - умению думать над тем, что делаешь, и усидчивости. С помощью этой простой формулы до сих пор могу решить любую проблему.