В глаза смотреть: немецкий студент удивил офтальмологов трюком, считавшимся невозможным

Умение молодого немецкого мужчины расширять и сужать зрачки по собственному желанию изумила голландских ученых. Изумила на столько, что они решили рассказать о феноменальной способности мировой научной общественности. И рассказали, опубликовав на днях обширный отчет о своих наблюдениях в журнале The International Journal of Psychophysiology. На него ссылается портал ScienceАlert.

Кристоф Страух (Christoph Strauch), доцент кафедры экспериментальной психологии Университета Утрехта (Utrecht University in the Netherlands) и его коллеги наблюдали за неким «D.W.» - студентом Ульмского университета (Ulm University in Germany). Посредством различной медицинской аппаратуры они удостоверились: студент не жульничает, а в самом деле обладает феноменальной способностью. Ученые даже отразили это в заголовке своего отчета, назвав его «Direct voluntary control of pupil constriction and dilation: Exploratory evidence from pupillometry, optometry, skin conductance, perception, and functional MRI». В том смысле, что тесты их были разнообразны.

Известно: зрачки сужаются, реагируя на яркий свет. Расширяются при скудном освещении. В этом нет ничего удивительного – так устроен человек. Его автономная нервная система регулирует количество света, попадающего в глаза. И не обременяет этим сознание.

Расширяют зрачки особые внутренние мышцы-расширители - так называемые дилататоры зрачка, расположенные на пигментном слое радужной оболочки глаза. Сужают зрачки другие мышцы – сфинктеры.

Изменение размеров зрачка происходит рефлекторно, то есть, не зависимо от воли человека. Считалось, что управлять расширением и сужением нельзя – это даже закреплено в Википедии неоспоримым фактом. А оказалось, что можно. По крайней мере, «D.W.» такой трюк освоил.

Студент быстро меняет диаметр зрачка.

Рефлекторно зрачки сужаются примерно за 5 секунд, расширяются за несколько минут. Студент меняет размеры гораздо быстрее, уменьшая диаметр зрачка до 0,88 миллиметра и увеличивая до 2,4 миллиметров. Может «управлять» двумя глазами сразу, может и по отдельности. Диапазон изменений не самый большой – есть люди, у которых зрачок может сузиться до 1,1 миллиметра в диаметре, а расшириться до 8 миллиметров. Главное в том, что «D.W.» уверенно контролирует процесс. При этом, как демонстрировала функциональная магнитно-резонансная томография (fMRI), в его мозгу становятся активными зоны, участвующие в волеизъявлении.

Из рассказов студента, которые приводят ученые, следует, что способность управлять зрачками у него появилась примерно в 16 лет. По крайней мер в этом возрасте он ее заметил.

Сначала для того, чтобы сузить зрачки «D.W.» представлял будто бы смотрит на яркий свет. И наоборот, расширяя их, отправлялся виртуально в темень. Потом стал обходиться и без этого, развлекая девушек-сокурсниц.

Со Стаухом студент познакомился в своем университете – доцент читал там лекции, в том числе рассказывал и об особенностях зрения.

Ученые планирует продолжить исследования, ели получится. Они хотели бы узнать, есть ли еще люди, которые умеют контролировать диаметры своих зрачков. Или «D.W.» один такой «экстрасенс»? Других пока не нашли. Для чего могла бы пригодиться феноменальная способность, о существовании которой прежде и не подозревали, тоже пока неизвестно. Сам же студент уверяет: будто бы расширив зрачки, он приближает глаза к мелким предметам и видит их словно бы в лупу.

