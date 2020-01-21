Ученые впервые запечатлели свет, исходящий из человеческих глаз

Явление, о котором иной раз рассказывали пациенты, проходившие радиационную терапию, считалось мистическим. Медики упоминали его в литературе, но особенно не верили — мол, людям просто мерещилось. Очевидцы же настаивали, что отчетливо видели голубой свет перед глазами — весьма яркие лучи. Хотя находились в полной темноте.

Схема исследовательской установки.

Разобраться с таинственными видениями взялись американские ученые из Дартмутского колледжа (Thayer School of Engineering, Dartmouth College) и Онкологического центра Норриса Коттона при медицинском центре Дармут-Хичкок (Norris Cotton Cancer Center, Dartmouth-Hitchcock Medical Center). Ведомые Ирвином Тендлером (Irwin Tendler) и Лесли Джарвисом (Lesley Jarvis), они поступили весьма просто: направили чувствительную камеру (CDose) на глаза пациентов, проходивших радиационную терапию — то есть облучение в лечебных целях.

Выяснилось: свет, который «слепил» глаза, исходил из... самих глаз. Это они испускали лучи. В отчете, который ученые опубликовали в журнале International Journal of Radiation Oncology, Biology, & Physics, они написали: «света было достаточно, чтобы вызвать визуальное ощущение». Тем самым впервые — в режиме реального времени, как подчеркнули авторы, удалось убедиться, что свет, возникающий в темноте радиационной камеры, отнюдь не мистика, а некое реальное явление. Оставалось объяснить его природу.

Глаза испускают лучи разной интенсивности. Справа внизу светящийся глаз на изображении в томографе.

Как сообщает портал «EurekAlert!», проанализировав спектр лучей, исходивших из глаз, исследователи пришли к выводу, что «включает» их так называемый эффект Черенкова, который в глазах и возникает.

Эффект Черенкова или черенковское излучение — феномен, обнаруженный советскими ученые еще в 30-х годах прошлого века, появляется в прозрачных жидких средах под действием летящих заряженных частиц - как правило, электронов, скорость которых выше скорости света в этих средах. Цвет излучения — синий. Подобным образом, к примеру, светятся ядерные реакторы, окруженные водой.

Частицами, вызывающими черенковское излучение в глазах, тоже становятся электроны. Их выбивает из атомов гамма-излучение, которым облучают пациента. Роль прозрачной жидкой среды исполняет стекловидное тело глазного яблока.

Способность глаз светиться занятна сама по себе. Однако Тендлер, Джарвис и коллеги видят в ней еще и практический смысл. Полагают, что обнаруженный феномен сделает радиационную терапию более эффективной. Поскольку лучи из глаз это своеобразные видимые сигналы, свидетельствующие о том, что радиация достигла цели и скорее всего сработает.

КСТАТИ

Мы все светлые личности

Похоже, что результаты, полученные ныне американцами, добавили смысла экспериментам, которые их японские коллеги из Университета Киото (Kyoto University) и Технологического института Тохоку (Tohoku Institute of Technology) провели еще 10 лет назад. Они фиксировали свет, который испускали тела людей — ничем не облучаемых добровольцев, сидевших обнаженными по пояс в абсолютно темной комнате. Каждые три часа - с 10 утра по 10 вечера — их по 20 минут снимала камера, реагирующая даже очень слабое излучение биологических объектов.

Схема японской исследовательской установки.

Обработка запечатленных изображений и показала: всё тело светится. Излучает в видимом диапазоне. Свет весьма призрачный -- в тысячу раз слабее того, который способен уловить человеческий глаз. Но он есть. Японцы сообщили об этом в журнале PLoS ONE. Более того, они обнаружили: интенсивность лучей, испускаемых телом, меняется в зависимости от времени суток. По данным Хитоши Окамуры (Hitoshi Okamura) из Университета Киото, светлее всего люди становятся в 4 часа дня. Затем интенсивность падает.

Светлее всего люди становятся в 4 часа дня.

Самые лучезарные части тела - лицо, глаза и область в районе щитовидной железы. Каждый их квадратный сантиметр испускает примерно по три тысячи фотонов.

Фотографии свечения весьма похожи на картинки, которые получаются, если снимать человека в невидимом инфракрасном (тепловом) диапазоне. Но исследователи подчеркивают: ничего общего в конкретном случае нет. Разными цветами - от синего до красного — они окрасили участки разной интенсивности свечения видимого диапазона. Синие - соответствуют меньшей, красные - большей. И показывают количество фотонов, испускаемых с квадратного сантиметра тела. А не то, как нагреты эти места.

Японцы в свое время грешили на «химию» организма — на окислительные реакции, в которые вовлечены так называемые свободные радикалы. Но уже тогда сомневались, что это — единственное объяснение природы свечения человеческого тела. Так может быть, и тут вмешивается эффект Черенкова? И радиация — та, которая создает естественный фон?

Участки разного цвета соответствуют излучению света разной интенсивности.

РАСКРЫТ СЕКРЕТ ЭКСТРАСЕНСОВ?

Фотоны наших мыслей

Масаки Кобояши (Masaki Kobayashi) из Технологического института — один из исследователей свечения человеческого тела — полагает, что оно все-таки связано с работой организма, отражает состояние различных его систем. А это позволяет допустить, что некоторые люди все-таки способны его воспринимать. Даже при том, что интенсивность свечения очень слаба. Не исключено, что экстрасенсы и прочие «люди-рентгены» именно так и ставят свои диагнозы.

Будем еще смелее. Раз уж более всего светится голова, в которой, как известно, рождаются мысли, то почему бы не предположить, что и они имеют отношение к испусканию фотонов? И к телепатии — способности некоторых людей улавливать фотоны мыслей? Ведь иные фотоны, как недавно выяснилось, ведут себя весьма примечательно.

Результаты исследования Андреаса Рингвальда (Andreas Ringwald), который работает на немецком синхротроне (German Electron Synchrotron - DESY- in Hamburg), опубликованные в журнале Journal of High Energe Physics, свидетельствуют: при определенных условиях фотоны способны проникать сквозь любые преграды. Например, пущенные с одной стороны Земли могут оказаться на другой стороне. И это отнюдь не фантастика. Физики называют такие частицы «спрятанными» или «скрытыми» (hidden photons). И даже планируют использовать их для дальней связи - передавать секретные сообщения.

Кто знает, вдруг телепаты от природы уже обладают даром чувствовать нечто «спрятанное»? Возможно, и некоторые «простые» люди тоже иной раз приобретают подобную способность. И чудесным образом узнают, что происходит с близкими людьми, находящимися от них за тысячи километров.

Похоже, кстати, что человек способен испускать довольно сильный поток фотонов. Например, знаменитый советский экстрасенс Нинель Кулагина засвечивала фотопленку, положенную ей на глаза в абсолютно темной комнате. Чем, если не лучами, обнаруженным японцами и американцами?