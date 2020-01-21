2020-01-21T16:54:57+03:00
Наука

Ученые впервые запечатлели свет, исходящий из человеческих глаз

Подозрение в том, что люди способны генерировать излучение Черенкова, подтвердилось
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Лучи света из глаз - отнюдь не мистика.Лучи света из глаз - отнюдь не мистика.
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Явление, о котором иной раз рассказывали пациенты, проходившие радиационную терапию, считалось мистическим. Медики упоминали его в литературе, но особенно не верили — мол, людям просто мерещилось. Очевидцы же настаивали, что отчетливо видели голубой свет перед глазами — весьма яркие лучи. Хотя находились в полной темноте.

Схема исследовательской установки.

Схема исследовательской установки.

Разобраться с таинственными видениями взялись американские ученые из Дартмутского колледжа (Thayer School of Engineering, Dartmouth College) и Онкологического центра Норриса Коттона при медицинском центре Дармут-Хичкок (Norris Cotton Cancer Center, Dartmouth-Hitchcock Medical Center). Ведомые Ирвином Тендлером (Irwin Tendler) и Лесли Джарвисом (Lesley Jarvis), они поступили весьма просто: направили чувствительную камеру (CDose) на глаза пациентов, проходивших радиационную терапию — то есть облучение в лечебных целях.

Выяснилось: свет, который «слепил» глаза, исходил из... самих глаз. Это они испускали лучи. В отчете, который ученые опубликовали в журнале International Journal of Radiation Oncology, Biology, & Physics, они написали: «света было достаточно, чтобы вызвать визуальное ощущение». Тем самым впервые — в режиме реального времени, как подчеркнули авторы, удалось убедиться, что свет, возникающий в темноте радиационной камеры, отнюдь не мистика, а некое реальное явление. Оставалось объяснить его природу.

Глаза испускают лучи разной интенсивности. Справа внизу светящийся глаз на изображении в томографе.

Глаза испускают лучи разной интенсивности. Справа внизу светящийся глаз на изображении в томографе.

Как сообщает портал «EurekAlert!», проанализировав спектр лучей, исходивших из глаз, исследователи пришли к выводу, что «включает» их так называемый эффект Черенкова, который в глазах и возникает.

Эффект Черенкова или черенковское излучение — феномен, обнаруженный советскими ученые еще в 30-х годах прошлого века, появляется в прозрачных жидких средах под действием летящих заряженных частиц - как правило, электронов, скорость которых выше скорости света в этих средах. Цвет излучения — синий. Подобным образом, к примеру, светятся ядерные реакторы, окруженные водой.

Частицами, вызывающими черенковское излучение в глазах, тоже становятся электроны. Их выбивает из атомов гамма-излучение, которым облучают пациента. Роль прозрачной жидкой среды исполняет стекловидное тело глазного яблока.

Способность глаз светиться занятна сама по себе. Однако Тендлер, Джарвис и коллеги видят в ней еще и практический смысл. Полагают, что обнаруженный феномен сделает радиационную терапию более эффективной. Поскольку лучи из глаз это своеобразные видимые сигналы, свидетельствующие о том, что радиация достигла цели и скорее всего сработает.

КСТАТИ

Мы все светлые личности

Похоже, что результаты, полученные ныне американцами, добавили смысла экспериментам, которые их японские коллеги из Университета Киото (Kyoto University) и Технологического института Тохоку (Tohoku Institute of Technology) провели еще 10 лет назад. Они фиксировали свет, который испускали тела людей — ничем не облучаемых добровольцев, сидевших обнаженными по пояс в абсолютно темной комнате. Каждые три часа - с 10 утра по 10 вечера — их по 20 минут снимала камера, реагирующая даже очень слабое излучение биологических объектов.

Схема японской исследовательской установки.

Схема японской исследовательской установки.

Обработка запечатленных изображений и показала: всё тело светится. Излучает в видимом диапазоне. Свет весьма призрачный -- в тысячу раз слабее того, который способен уловить человеческий глаз. Но он есть. Японцы сообщили об этом в журнале PLoS ONE. Более того, они обнаружили: интенсивность лучей, испускаемых телом, меняется в зависимости от времени суток. По данным Хитоши Окамуры (Hitoshi Okamura) из Университета Киото, светлее всего люди становятся в 4 часа дня. Затем интенсивность падает.

Светлее всего люди становятся в 4 часа дня.

Светлее всего люди становятся в 4 часа дня.

Самые лучезарные части тела - лицо, глаза и область в районе щитовидной железы. Каждый их квадратный сантиметр испускает примерно по три тысячи фотонов.

Фотографии свечения весьма похожи на картинки, которые получаются, если снимать человека в невидимом инфракрасном (тепловом) диапазоне. Но исследователи подчеркивают: ничего общего в конкретном случае нет. Разными цветами - от синего до красного — они окрасили участки разной интенсивности свечения видимого диапазона. Синие - соответствуют меньшей, красные - большей. И показывают количество фотонов, испускаемых с квадратного сантиметра тела. А не то, как нагреты эти места.

Японцы в свое время грешили на «химию» организма — на окислительные реакции, в которые вовлечены так называемые свободные радикалы. Но уже тогда сомневались, что это — единственное объяснение природы свечения человеческого тела. Так может быть, и тут вмешивается эффект Черенкова? И радиация — та, которая создает естественный фон?

Участки разного цвета соответствуют излучению света разной интенсивности.

Участки разного цвета соответствуют излучению света разной интенсивности.

РАСКРЫТ СЕКРЕТ ЭКСТРАСЕНСОВ?

Фотоны наших мыслей

Масаки Кобояши (Masaki Kobayashi) из Технологического института — один из исследователей свечения человеческого тела — полагает, что оно все-таки связано с работой организма, отражает состояние различных его систем. А это позволяет допустить, что некоторые люди все-таки способны его воспринимать. Даже при том, что интенсивность свечения очень слаба. Не исключено, что экстрасенсы и прочие «люди-рентгены» именно так и ставят свои диагнозы.

Будем еще смелее. Раз уж более всего светится голова, в которой, как известно, рождаются мысли, то почему бы не предположить, что и они имеют отношение к испусканию фотонов? И к телепатии — способности некоторых людей улавливать фотоны мыслей? Ведь иные фотоны, как недавно выяснилось, ведут себя весьма примечательно.

Результаты исследования Андреаса Рингвальда (Andreas Ringwald), который работает на немецком синхротроне (German Electron Synchrotron - DESY- in Hamburg), опубликованные в журнале Journal of High Energe Physics, свидетельствуют: при определенных условиях фотоны способны проникать сквозь любые преграды. Например, пущенные с одной стороны Земли могут оказаться на другой стороне. И это отнюдь не фантастика. Физики называют такие частицы «спрятанными» или «скрытыми» (hidden photons). И даже планируют использовать их для дальней связи - передавать секретные сообщения.

Кто знает, вдруг телепаты от природы уже обладают даром чувствовать нечто «спрятанное»? Возможно, и некоторые «простые» люди тоже иной раз приобретают подобную способность. И чудесным образом узнают, что происходит с близкими людьми, находящимися от них за тысячи километров.

Похоже, кстати, что человек способен испускать довольно сильный поток фотонов. Например, знаменитый советский экстрасенс Нинель Кулагина засвечивала фотопленку, положенную ей на глаза в абсолютно темной комнате. Чем, если не лучами, обнаруженным японцами и американцами?

ИСТОЧНИК KP.RU

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