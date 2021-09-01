На Восточном экономическом форуме будет работать студия «Комсомолки»

2-4 сентября во Владивостоке состоится главное деловое мероприятие дальневосточного региона и стран АТР - Восточный экономический форум. Президент России Владимир Путин примет личное участие в форуме и выступит на пленарной сессии.

Несколько лет подряд «Комсомольская правда» выступает информационным партнером форума. Для освещения его работы медиагруппа использует все свои ресурсы: газету «Комсомольская правда», сайт kp.ru, Радио «Комсомольская правда», каналы в социальных сетях.

- «Комсомолку» читают и слушают миллионы людей в России и за рубежом. На форуме будут подниматься важнейшие для страны вопросы, и наша задача рассказывать о них в максимально понятной, доступной форме, - рассказала заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева. - В этом году на площадке форума мы снова разместим открытую студию «Комсомольской правды». Благодаря федеральному охвату и оперативной работе журналистов «КП» вся страна будет узнавать о важнейших новостях в режиме реального времени.

Гостями студии «Комсомолки» (она расположена в корпусе В на 6 уровне ДВФУ ) станут ключевые спикеры ВЭФ-2021: члены правительства, губернаторы, топ-менеджеры крупнейших корпораций. Журналисты экономического отдела «КП» обсудят с ними основные вопросы деловой повестки форума. Аудио- и видеозапись интервью будут оперативно размещены на сайте kp.ru, цитаты и комментарии озвучены на радио «Комсомольская правда».

Новости, заявления спикеров, репортажи с пленарного заседания и деловых сессий, спортивной и культурной программ, видеосюжеты - все это будет публиковаться на сайте kp.ru в разделе «ВЭФ-2021».

Кроме этого к форуму «Комсомолка» подготовила деловой глянцевый журнал «Дальневосточный прорыв», куда вошли интервью с основными участниками ВЭФ, аналитические публикации, авторские материалы ведущих российских экономистов и известных дальневосточников. Специальный выпуск тиражом 3 000 экземпляров выйдет на двух языках – русском и английском для иностранных участников форума.

Журнал будет распространяться на площадке проведения форума в кампусе ДВФУ, в VIP и бизнес-залах международного аэропорта «Шереметьево», в бизнес-классе самолетов Аэрофлота, выполняюших рейсы Москва-Владивосток, издание доставят в Администрацию Президента РФ, Правительство РФ, Государственную Думу РФ, Совет Федерации РФ, в крупнейшие компании и корпорации. Электронная версия журнала размещена на сайте kp.ru (более 70 млн. уникальных посетителей в месяц) в разделе «ВЭФ-2021».

Медиа под брендом «Комсомольская правда» входят в число самых влиятельных СМИ России, лидируют в рейтингах цитируемости и оказывают существенное влияние на общественное мнение.

Газета «Комсомольская правда» распространяется более чем в 450 городах 85 регионов России. Дайджесты «КП» выходят в 45 странах мира. Информационный портал KP.RU входит в первую российскую тройку по охвату аудитории в категории «СМИ и новости». Трехкратный обладатель премии Рунета, в том числе Лауреат Премии Рунета-2020 в номинации «Культура, СМИ и Массовые коммуникации». Радио «Комсомольская правда» вещает в более 400 населенных пунктах России. Дважды лауреат премии «Лучшая новостная радиостанция» (Radio Station Awards). Победитель в номинации «Лучшая деловая радиостанция» (Radio Station Awards).