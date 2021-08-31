Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке со 2 по 4 сентября Фото: REUTERS

3 сентября состоится пленарное заседание Восточного экономического форума, в котором лично примет участие Владимир Путин. В прошлые годы на форум прилетали прилетали лидеры других стран. Был глава Китая Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди и экс-премьер Японии Синдзо Абэ. На этот раз из-за пандемии главы других стран будут участвовать в форуме в режиме телемостов По видеосвязи к Владимиру Путину присоединяться в президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух. Остальные запишу участникам приветственные видеообращения.

Кроме того, на площадке ВЭФ Путину представят презентацию результатов развития Дальнего Востока. Затем состоится совещание по вопросам социально-экономического развития региона. По видеосвязи с президентом пообщаются представители бизнеса - руководители производств дальневосточных ТОР (территорий опережающего развития - прим. ред). Это особые экономические зоны внутри регионов со льготным налоговым режимом и другими бонусами для предпринимателей. Сейчас на Дальнем Востоке таких 23.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Но рабочая поездка президента не ограничится только площадкой форума. Накануне, 1 сентября, Владимир Путин встретится со школьникам во всероссийском детском центре «Океан». А на следующий день президент приедет в Дальневосточный морской тренажерный центр Морского государственного университета им. Невельского. Центр ввели в эксплуатацию всего пару месяцев назад, там готовят специалистов для морской отрасли.

После форума, на обратном пути из Владивостока, Владимир Путин планирует совершить остановку в Амурской области и посетить космодром «Восточный». Амбициозный проект находится под личным контролем президента.