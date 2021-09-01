Минобороны России учит 83 тысячи человек защищать Отечество

Сегодня, 1 сентября 2021 года, кадеты, курсанты и офицеры продолжат подготовку Фото: Иван ПРОХОРОВ

- Сегодня в образовательных организациях Минобороны России к занятиям приступили свыше 2,5 тысяч слушателей, более 61-й тысячи курсантов, включая 967 девушек, 7 тысяч иностранных военнослужащих из 58-ми государств и 15 тысяч воспитанников довузовских учебных заведений, - заявили в Минобороны России.

Почетной профессии защитника Отечества их готовят в система военного образования, которая выкристаллизовалась в советское время, но ныне адаптирована к современным требованиям войск.

- Подготовка военных кадров - инициативных и высококвалифицированных военных специалистов, позитивно мыслящих, патриотически настроенных, имеющих высокие духовно-нравственные ориентиры граждан нашей Родины, - одна из приоритетных задач Министерства обороны, - обратился 1 сентября к личному составу министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства заявил, что к проведению занятий сегодня привлекаются лучшие педагоги, наставники, ведущие специалисты предприятий оборонно-промышленного комплекса. И не только: недавно министр распорядился также приглашать в учебные заведения и воинские части офицеров с реальным опытом ведения боевых действий.

В каждом военном учебном заведении сегодня строятся современные спортивные комплексы, тренажерные залы, крытые ледовые катки и бассейны. В военные вузы комплектуют перспективным вооружением и военной техникой, тренажерными комплексами и системами, которые позволяют подготовить настоящих профессионалов.

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