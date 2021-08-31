Шойгу: Минобороны на форуме «Армия-2021» заключило госконтрактов на полтриллиона рублей

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

- Заключено 45 государственных контрактов на сумму более пятьсот с лишним миллиардов рублей. Отмечу, что на форуме "Армия-2021" можно было увидеть новейшее российское вооружение, которое уже поступает в войска, - сказал Шойгу на селекторном совещании.

Министр сообщил, что в форуме приняли участие представители 117-ти иностранных государств, в том числе 36 - высокого уровня.

- Около 1,5 тысяч отечественных и зарубежных компаний продемонстрировали свыше 28-ми тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Были широко представлены наработки в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий, - отметил Шойгу.

Благодаря стабильной загрузке военно-промышленного комплекса (ВПК) наша армия с начала года получила свыше 15 тысяч новых и модернизированных образцов вооружений.

- К концу года доля современной техники в Вооруженных силах России должна составить 71,9%, - дал подчиненным целеуказание министр.

Глава военного ведомства также подчеркнул, что "опережающие поставки перспективной авиатехники – приоритетная программа гособоронзаказа 2021-2023 годов" и гарантировал предприятиям "многолетние контракты" .

А контракты и стабильная загрузка предприятий ВПК позволяют поднимать зарплату работников и осуществлять различные социальные проекты, привлекая на работу новых ученых и талантливую молодежь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минобороны РФ подписало десятки контрактов на новейшее вооружение

Соглашения были заключены на Международном форуме "Армия-2021" (подробности)