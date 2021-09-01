Организация школьного питания: 5 шагов

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Необходимо, чтобы пища не только покрывала калорийностью энерготраты ребенка, но и содержала необходимое для здоровья количество витаминов и минералов. Важно чтобы дети питались правильно и дома, и в школе в течение дня, чтобы им нравилось то, что они едят, а обстановка располагала к принятию пищи. Ключевой показатель мониторинга школьного питания – удовлетворенность обучающихся и родителей, контроль вкусовых предпочтений, удовлетворенность ассортиментом и качеством блюд по результатам выборочного опроса детей.

Роспотребнадзор предлагает несколько рекомендаций по организации питания в школах, которые помогут создать необходимую атмосферу в столовой и приготовить вкусные и полезные блюда, реализовать на практике принципы здорового питания.

Шаг 1. Создайте оптимальные условия для питания детей

- Организуйте удобные и функциональные посадочные места для каждого класса;

- Обеспечьте в столовой условия для мытья рук, бесперебойную подачу холодной и горячей воды через смесители, наличие мыла и сушилок для рук;

- Соблюдайте режим уборки столовой, мытья и обработки посуды;

- Проводите ежедневные дезинфекционные мероприятия по вирусному режиму;

- Протирайте столы перед каждой посадкой учащихся;

- Аккуратно сервируйте столы, проверьте наличие салфеток на столах;

- Предусмотрите достаточную продолжительность перемен для приема пищи (не менее 20 минут).

Шаг 2. Готовьте вкусные блюда

- Регулярно контролируйте вкусовые качества готовых блюд и продуктов, выдаваемых детям;

- Проверяйте, что едят дети, а что нет, выясните причины плохого аппетита у детей и оперативно их прорабатывайте.

Шаг 3. Соблюдайте принципы здорового питания

- Включите в меню продукты источники витаминов, микроэлементов и клетчатки, обогащенные продукты;

- Исключите из употребления продукты-источники скрытой соли (колбасные изделия, мясные и рыбные консервы, консервированные овощи и соленья); продукты с усилителями вкуса и красителями;

- Уберите солонки со стола, формируйте у ребенка привычку к рациону с низким содержанием соли;

- Не включайте в меню продукты и блюда, которые являются источником легкоусвояемых углеводов (конфеты, шоколад, вафли, печенье и иные кондитерские изделия), формируйте привычку употребления умеренно сладких блюд;

- Участвуйте в контроле качества и безопасности продуктов, поступающих в пищеблок, препятствуйте поступлению в столовую фальсифицированной и (или) обезличенной продукции, продукции с истекшим сроком годности, нарушениями условий хранения.

Шаг 4. Контролируйте температуру блюд при подаче

- Блюда должны оставаться горячими не только на раздаче, но и к моменту их употребления ребенком;

- Регулярно проверяйте потребительскую температуру блюд с использованием анкетирования детей и выборочной органолептической оценки горячих блюд, отбирая пробу со стола ребенка;

- Не допускайте, чтобы дети питались остывшими блюдами.

Шаг 5. Делитесь информацией

- Информируйте детей и родителей о ключевых принципах здорового питания;

- Вовлекайте учителей в процесс формирования у детей принципов здорового питания и здорового пищевого поведения;

- Размещайте и регулярно обновляйте содержание информационного стенда, а также информации на сайте общеобразовательной организации о принципах здорового питания, здоровом пищевом поведении, значимости здорового питания в профилактике различных заболеваний;

- Проводите тематические родительские собрания, классные часы, викторины, используйте иные игровые и познавательные формы коммуникаций детей, родителей и педагогов.

Источник: здоровое – питание.рф