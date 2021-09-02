Шойгу на марафоне "Новое знание" рассказал о неизвестном подвиге бойца спецназа

Глава военного ведомства также поделился историей о неизвестном широкой общественности подвиге российских спецназовцев, которые сражались в Сирии и выжили несмотря на то, что были на волоске от гибели. Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал школьниками о подвигах российских военнослужащих в Сирии, один из которых - подвиг Героя России Олега Пешкова отражен в художественном фильме "Небо", он выйдет в прокат 7 октября.

Картина основана на реальных событиях, он рассказывает об истории последнего боевого задания летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии.

- Такие подвиги свидетельствуют о характере народа, духе России, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, общаясь с молодежью в рамках просветительского марафона "Новое знание".

Министр также напомнил детям о подвиге в Сирии Героя России, летчика майора Романа Филипова: "наш летчик, катапультировался, попал на вражескую территорию. Отстреливался до последнего, кончились патроны, взял гранату, наверно, вы видели этот ролик. Это документальные кадры, которые снимали сами бандиты. Ну, казалось бы, что проще, подними руки вверх, станешь агитационным инструментом материалов против нашей страны в руках этих бандитов, тебя будут показывать по телевидению, и ты будешь говорить, что "парни сложите оружие, кончайте там". Нет, он подорвал себя, подорвал бандитов, ещё успел крикнуть: "Это вам за пацанов!""

Глава военного ведомства также поделился историей о неизвестном широкой общественности подвиге российских спецназовцев, которые сражались в Сирии и выжили несмотря на то, что были на волоске от гибели: "Ранены, командир ранен, все ранены, их не так много, а враг все ближе и ближе. Он не офицер, но принял командование на себя. Каждому в раненому в руку вложил гранату, чтобы они не попали к бандитам. Оставил себе одну и выступил против врага, сумел отбиться и спас всех ребят. Ну, а что проще, когда окружили, когда уже все, вариантов нет... Но он твердо решил, что сделает все для того, чтобы их спасти и защитить своих раненых товарищей".

Министр отметил, что этих ребят награждал президент, но "их со спины показывали, потому что лица показывать нельзя".

- Надеюсь, придет время, когда их можно будет показывать в лицо, потому что действительно очень достойные, действительно герои. А их подвиги говорят о характере нашего народа, характере и духе нашей страны, - подчеркнул Шойгу.