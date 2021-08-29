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Общество29 августа 2021 17:48

Шойгу предложил снять фильм о подвиге летчика Романа Филипова

Министр рассказал, что рейтинг российской армии за 20 лет вырос среди россиян на треть
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Доверие к Вооруженным силам в российском обществе за 20 лет возросло с 20 до 84-86 процентов. 20 лет назад рейтинг доверия был 28 процентов, сегодня под 84-86 процентов, - заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Министр отметил, что и конкурс в российские военные вузы вырос до 14-20 человек на место, о современной армии стали снимать документальные и художественные фильмы. Шойгу напомнил, что 7 октября в прокат выйдет художественный фильм "Небо", который основан на истории гибели летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии.

- Да. Этот фильм сделан на реальных событиях. Мы все понимали, что, представьте себе, что завтра страна включает экран, а там наши ребята, попавшие в руки этих бандитов. Можете себе представить, что будет в стране, в обществе. Это была такая операция, где показали себя все. Показали все. Вот эта история, которая говорит о многом на сегодняшний день. Мы довольно хорошо и основательно подготовились к этой операции. Несмотря на все сложности, мы можем позаботиться и обеспечить по максимуму, насколько это возможно, безопасность ребят, которые там воюют. Но война есть война, - сказал министр.

Глава военного ведомства также предложил снять фильм о подвиге летчика майора Романа Филипова.

- Там следующий случай, я думаю, про него еще снимут, это когда наш парень - молодой еще летчик, когда он говорит "За пацанов!" и подрывает гранату. Это конечно... Там то ничего рассказывать и придумывать не надо. Это сами бандиты сняли на видеокамеру, они то хотели его взять, они хотели его показать всему миру - вот он. Это говорит о том, что мы, все-таки, всем нашим обществом смогли сделать и вернуть тот дух в армию, который должен быть, - отметил министр обороны.

Февраль 2018 года. Стихийный мемориал у здания Минобороны на Фрунзенской набережной в память о летчике СУ-25 Романе Филипове.

Февраль 2018 года. Стихийный мемориал у здания Минобороны на Фрунзенской набережной в память о летчике СУ-25 Романе Филипове.

Фото: Евгения ГУСЕВА

СПРАВКА "КП"

Су-24 Героя России Олега Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Мурахтин выжил и был спасен. Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.

Напомним, бюст Герою России Олегу Пешкову на базе Хмеймим стал третьим в ряду с памятниками двум другим пилотам, погибшим в ходе операции в арабской республике.

На авиабазе также установлены памятники вертолетчику Герою России Ряфагатю Хабибулину, погибшему в 2016 году при освобождении Пальмиры от боевиков, и Герою России пилоту самолета-штурмовика Су-25СМ Роману Филипову, сбитому террористами над сирийской провинцией Идлиб.

Армия