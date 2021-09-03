Выборы-2021: как я пыталась записаться сразу в несколько партий

Уличный агитационный баннер в преддверии единого дня голосования, который пройдет 19 сентября. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Если от выборов до выборов партии в России живут тихо, то сейчас будто вышли из спячки и напоминают о своем существовании изо всех сил - агитируют, собирают жалобы, зазывают в свои ряды. Как же: выборы в Госдуму! Все туда хотят.

А вот как людям зайти в партию? Стать членом чего-нибудь престижного, чтоб выдали красивую «корочку», наобещали гор золотых...

Спецкор kp.ru поставила эксперимент, попробовав записаться сразу в несколько партий.

ОТ ВЫБОРА ГЛАЗА РАЗБЕГАЮТСЯ

Баннерами с рекламой партий уже завешана вся страна. Все стараются попасть людям и в бровь, и в глаз, и в карман. Прямо невесты на выданье.

Одни заходят с козырей - «Ждем обращений!», то есть жалоб в переводе на человеческий. А под выборы, как известно, случаются чудеса - латаются давно протекающие крыши, выделяются обещанные места в детсадах, наказываются вороватые управляющие компании и прочее, прочее.

Другие, еще не облеченные властью, то есть не парламентские, пока такого себе позволить не могут, но зовут в свои ряды разными способами - на реалити-шоу, на улицах или просто приглашая известных людей стать лицом партии.

Я же попробовала прорваться в штабы как житель подмосковного города. Ждут ли в партиях простых граждан, которым обещают сделать жизнь краше? И что полагается члену партии? Какие льготы-привилегии, кнуты и пряники?

ЛДПР: Найти не просто

Это Либерал-демократическая партия России. Хотя зачем я уточняю: наша молодежь может уже не знать, что такое СССР, а ЛДПР - на всех столбах и во всех телевизорах, благодаря бессменному Владимиру Жириновскому. ЛДПР - одна из двух партий, которая участвовала во всех семи думских выборах в новейшей истории России. И всегда проходила в парламент (вторая такая - КПРФ). В партии 300 тысяч человек.

Чем больше народу, тем лучше, и, наверное, еще один член им не помешает, решила я. Конечно, у меня в записной книжке есть телефон помощников Владимира Вольфовича. Да и в Думе как журналист я с ним сталкивалась, сто раз могла бы подойти и попроситься в ЛДПР. Но так неинтересно. Я пошла «как все» - через улицу. Просто нашла на сайте ЛДПР адрес ближайшего ко мне отделения в городе Химки.

Но в доме 18А на Ленинградском проспекте меня никто не ждал. И не только меня, вообще никого. Я три раза обошла многоэтажку вокруг, ни таблички, ни вывески - ничего.

- Отделение ЛДПР? Не слышали. А то бы и сами зашли, - ответили мне старушки на лавочке. А они, как известно, знают все.

Бабули так заинтересовались, что даже составили мне компанию, и мы вместе обошли дом в четвертый раз. Но никакой партии не появилось.

Тогда я решила зайти «по блату». Стала обзванивать жириновцев. И, как выяснилось, не зря. Потому что через такую «дверь» в партию все-таки берут.

- У меня приятель был депутатом от ЛДПР. Он мне и предложил: «Давай к нам», - рассказал мой бывший товарищ по школе в Химках Костя. - Глобально ничего от этого не ждал и не жду. Но партийные поручения выполнял. На прошлых выборах был наблюдателем.

- Членские взносы платишь?

- Нет, это вроде по желанию.

В пресс-службе ЛДПР меня заверили, что все партячейки работают без сбоев и ни одна не закрывалась.

- Может, вы в неудачное время зашли? Ну, человек вышел на обед или по каким-то делам, бывает, - объяснили мне. - Зайдите в другой день или в другое отделение. Мы по всей стране, ничего не закрывается, только развивается. А вообще подать заявку можно и электронно - на сайте ЛДПР. И с вами свяжутся.

Некоторые партии приходится искать днем с огнем! Если они так «работают с народом», то и их голоса на выборах придется искать на дне избирательной урны. Фото: Денис РУСИНОВ/ТАСС

КПРФ: Минимум две рекомендации

Еще одна партия - коммунистическая. Она всегда на слуху. Правда членов почему-то вдвое меньше, чем у жириновцев - всего 162 тысячи. Даже ее лидер Геннадий Зюганов недавно сокрушался по этому поводу и говорил: «Надо наращивать мощь». Ну, надо так надо. Я готова.

И вот пришла я - потенциальная коммунистка. По адресу, который нашла в интернете, - большая красная табличка. Собственно, и все. Путь в светлое коммунистическое будущее на этом оборвался - на звонок по домофону никто не ответил, телефон тоже молчал. Ничего, кроме букв КПРФ, на вывеске не было вообще, даже времени работы отделения.

Ничего.

Опять пришлось звонить и выяснять все у действующих членов этой партии.

- Вступить непросто: несколько месяцев нужно подтверждать свое намерение на практике, получить одобрение от будущих однопартийцев, минимум две рекомендации! И только после этого можно проходить собеседование, - рассказала мне о своем вступлении в КПРФ журналистка и бывшая жена экс-губернатора Никиты Белых Екатерина Рейферт.

- А чем ты занимаешься в партии?

- Просто как пиарщик и журналист помогаю. Назвать меня активистом, с флагом гарцующим по митингам, вряд ли можно...

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кто ищет, тот всегда найдет. Да, химкинское отделение компартии было негостеприимно закрыто, зато по телефонам ближайших московских ячеек, которые я нашла на сайте КПРФ, отвечали без промедлений. И предложили на выбор адреса, куда можно приехать, чтобы стать настоящим коммунистом.

Здесь же, на интернет-портале, подробная инструкция для будущих членов. Главное - вы должны «считать капитализм несправедливым устройством общества». Ок, это запросто. Но следующее условие: «Доказать свое намерение вступить в партию на практике». Это как? Загадка.

СР - ЗА ПРАВДУ: Тут даже «очередь»

Численность справедливороссов вместе с влившейся в них партией «За Правду» оказалась почти, как у коммунистов - 150 тысяч человек. Ого!

И когда я подошла к двери химкинского отделения эсеров, не поверила глазам - ничего себе, какая очередь перед дверями! Да еще и иностранцы (по виду жители стран СНГ - Таджикистана, Узбекистана).

- Чего вы тут стоите? Внутрь не пускают, что ли? - удивленно спросила я.

- Так обед же, - развели руками потенциальные члены. - Ждем.

- Вы тоже в партию вступать? - не унималась я.

Но тут уже пришла очередь удивляться моим собеседникам.

- Какую партию? Мы в миграционную службу пришли, документы оформлять.

Приглядевшись, заметила, что под вывеской «Справедливая Россия» на двери и правда висят разные объявления для мигрантов. Про партийную работу - ни одного, сколько я ни вчитывалась.

Интересное кино! Получается вместо ячейки эсеров миграционные патенты нынче раздают?

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Я позвонила в региональное отделение по Московской области. Там очень удивились, почему я не сделала это предварительно. Тут же продиктовали мне номера химкинских представителей.

- У нас же разгар предвыборной кампании! Прием вести некогда, все только по предварительной записи... Но вы не волнуйтесь, присылайте на электронный адрес анкету, мы ваше заявление рассмотрим в самые кратчайшие сроки и назначим встречу. Даже до выборов успеем в партию принять! - очень обрадовался моему звонку замначальника отделения СР в Химках Владимир Харитонов. - Нам очень нужны новые люди, очень! Скоро же голосование...

Как мне объяснил Владимир, никаких членских взносов нет. А партийные обязанности мне определят после вступления. И найдут моей активности достойное применение.

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ: «Дом-2» не для нас

Ну что мы все про старожилов Думы, давайте и про других.

Например, про «Партию пенсионеров».

- Моргенштернов, Милохиных и участников «Дома-2» среди нас нет! Зато есть люди дела, - гордо заявили «пенсионеры» на своем съезде и утвердили кандидатов в депутаты.

Я была на том собрании. И правда, никаких блогеров не заметила. А вот людей солидного возраста с кнопочными телефонами видела, горячую критику конкурентов слышала, программу читала: в ней борьба с обнищанием, новая пенсионная реформа - с выходом на заслуженный отдых не по возрасту, а по выслуге лет с пенсией не меньше 70% от зарплаты, и прочие души прекрасные порывы. И хотя в партию берут всех (заполняешь заявку на сайте и - вперед, даже пенсионное удостоверение не требуется), признаюсь, я оказалась пока морально не готова. Совсем не хочется к себе раньше времени примерять слово «пенсионерка», пусть и в чисто политическом ключе. Но ради эксперимента заполнила анкету кандидата на сайте партии. Жду звонка.

«НОВЫЕ ЛЮДИ»: Хайпуют

У этой партии вообще новый взгляд на то, какие политики нужны стране. И что для одних: «Фу, позор!», для них: «Проходите, присаживайтесь». Вот «пенсионеры» от «Дома-2» открещиваются, а «Новые люди» только приветствуют. В списке кандидатов-одномандатников у них, например, 30-летний Владимир Алексеев, некогда известный в «Доме-2» как Вова Гаути. Есть в списке и бывшие кавээнщики, и начинающие психологи, которые, по их собственным заявлениям, радуются тому, что «в партии людей ценят больше, чем новые кроссовки».

В общем, пестренько.

Какими методами «Новые люди» набирают сторонников, я почувствовала на себе.

Но к ним я пошла не через отделение, а через проект типа «Фабрики звезд», только для молодых политиков.

- Вы все для нее тут - лишь материал для публикации, - объявила обо мне участникам собрания ведущая блондинка.

Кстати, никого не испугала. Многие ребята с проекта подходили ко мне после и просили телефончик: «Напиши про меня, я все расскажу».

Все было обставлено по законам шоу. С бутафорским «детектором лжи».

- Вы когда-нибудь участвовали в журналиСТИЧЕских расследованиях? - спрашивала меня под камеру блондинка с накладными ресницами.

К другим участникам вопросы были еще интересней: про секс с партнерами своего пола, не пытаются ли они создать секту…

Одним словом, неординарная партия. С нестандартными подходами. Видимо, для тех, кто заскучал без движухи в политике.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: Берет всех (но это не точно)

Естественно, я не могла обойти стороной и партию власти. Это ей все оппозиционируют, оппозиционируют, но все как-то не выоппозиционируют. «ЕдРо» - самая многочисленная партия - 3 миллиона человек! А ее думская фракция составляет большинство.

И, к сожалению, даже мой маленький эксперимент показал, что конкурентам до нее пока ой, как далеко. Пришла я, значит, в отделение в Химках по адресу из интернета, и тут же меня встретили с распростертыми объятиями, чаем только не напоили. Но выдали бумажки - заявление на вступление в сторонники партии (для начала), подписали на страничку «ЕдРа» в соцсетях, подарили блокнотик и даже провели беседу. Объяснили, что полгода надо себя «проявлять». В смысле - активничать, ходить на митинги, и тогда уже попадешь в партию. Правда, после собеседования.

- Людей приходит вступать много - человек по 50 в месяц. Можем, например, спросить, кто мэр города в котором живешь, - рассказывает мне член партии (свое имя он просил скрыть, потому что «все комментарии только через пресс-службу»). - Многие, кстати, сыпятся на этом вопросе.

Забавно. Мой папа мне рассказал, что именно так проходили собеседования в райкомах партии и комсомола в Советском Союзе. Черт его знает - плохо это или хорошо.

А дальше, как пообещали в «ЕдРе», меня ждет политический рай. И широкое применение сил: хочешь ветеранов поздравлять - пожалуйста; природу защищать - на здоровье; агитацией заниматься - добро пожаловать.

Сказали: «Ждите, координатор с вами свяжется». Жду...

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ПОСЛЕСЛОВИЕ О ХОЖДЕНИЯХ ПО ПАРТМУКАМ

Ленивые нюни в политике не нужны

В общем и целом вывод из моих попыток стать членом партии - если очень хочется, вступить не так уж и сложно. Во что угодно. Но не стоит ждать, что кто-то сидит и день-деньской ждет вас в ближайшем к дому отделении. Придется приложить немного усилий.

В конце концов ленивые нюни в политике не нужны. А дальше как пойдет: проявите себя - подниметесь по партийной лестнице. Не проявите - так хоть просто «согреетесь» на митингах и собраниях.

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИТОЛОГА

Президент Центра стратегических коммуникаций

Дмитрий АБЗАЛОВ: Партбоссам важнее спонсоры

Сейчас политические объединения в России по большей части финансируются из бюджета, а не как раньше - исключительно за счет членских взносов. Так что, по сути, привлекать новых рядовых членов партиям стало не так важно. Вот крупных спонсоров - это да.

А с другой стороны - не в Советском Союзе живем, вести политическую деятельность, строить карьеру сейчас можно, и будучи беспартийным. Это не так уж принципиально. Очень много примеров, когда человек идет на выборы от какой-то партийной ячейки, не являясь даже ее членом, и от «ЕдРа» в том числе.

Так что привычная советскому человеку партийная жизнь с собраниями, гимнами и членскими билетами уходит в прошлое.

Но стране политические партии все равно нужны. И не только для штамповки законов голосами депутатов. Они нужны для конкуренции идей и для открытой критики недостатков - в том числе с трибуны Госдумы.

А если вы скажете: «Меня не устраивают партии, которые заседают в Думе, это показуха и бутафория», то ответ простой: «Так идите на выборы и голосуйте». Измените сами хоть что-нибудь.

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