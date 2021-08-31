Кандидаты в Госдуму: Миллиардеры, владелец эскадрильи и хозяин «личного Лихтенштейна»

Песня водяного «А мне летать охота...», очевидно, произвела на Андрея Чижика неизгладимое впечатление. Фото: twitter.com

Предстоящие выборы в Госдуму РФ претендуют на звание самых скучных в современной истории. Никакой увлекательной агитации, оригинальных лозунгов или остроумных пиар-ходов. Но это только на первый взгляд. Что может быть интереснее, чем заглянуть в чужой карман? Тем более что эти данные нисколько не секретные. ЦИК опубликовал «сведения о доходах и имуществе кандидатов». Мы изучили длинные таблицы и готовы рассказать, кто из политиков всех богаче, всех «квартирней» и «земельней».

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Король лекарств

Первым номером по доходам за прошлый год стоит кандидат в депутаты Госдумы Андрей Горохов. Он сколотил состояние на фармацевтике: ему принадлежит завод «Инфамед-К». Тот самый, где делают, например, популярный антисептик «Мирамистин». Если коммерсант попадет в Думу, то может стать вообще самым богатым человеком в федеральной власти (сейчас этот почетный пост занимает сенатор от Камчатки Валерий Пономарев, заработавший в прошлом году, судя по декларации, 4,1 млрд рублей).

Андрею Горохову придется искать зама для бизнеса, если пройдет в Думу. Фото: Бока СУ

Богатство Горохова не ограничивается 7,5 млрд рублей, полученными в 2020 году. Еще ему принадлежит 2 участка земли в Подмосковье и 3 в Австрии, квартиры в Калининградской, Рязанской областях и в Австрии. У предпринимателя большие пакеты акций «Газпрома», «Аэрофлота», «Норникеля» и других уважаемых компаний.

БАРОН КОСМЕТИКИ

У Алексея Нечаева (он второй в списке) по бумагам нет ни жилья, ни машин, ни земли. Зато он президент косметической компании Faberlic. И этого вполне достаточно, чтобы зарабатывать в год миллиарды.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - МАШИНЫ...

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Так и хочется схохмить, что Александр Князев в детстве не наигрался в машинки. Только представьте - 266 машин! Но шутки в сторону: про игры речь не идет. Почти вся техника у кандидата рабочая. Одних УАЗов различных модификаций - 15 штук, а всяких тракторов и комбайнов и того больше. Кандидат всерьез занимается сельским хозяйством: ему принадлежат фермерское хозяйство «ИП Князев» и 160 квадратных километров земли в Воронежской области. Александр в сельском хозяйстве с 80-х, сначала был агрономом, с середины 90-х развивает свое фермерское хозяйство.

На втором месте в рейтинге любителей машин - Михаил Богатов. Но и тут речь не про покатушки. Его техника тоже сплошь коммерческая, только «КамАЗов» 11 штук.

А вот третий в рейтинге - Алексей Денисенко, гендиректор крупнейшего в стране холдинга по производству обуви (по крайней мере так говорится на сайте), - типичный любитель быстрой езды и ретро машин: два «Феррари», шесть дорогих мотоциклов, «Шевроле» 1956 года, «Форд» 1967 года и другое по мелочи.

...И САМОЛЕТЫ

Но, пожалуй, наиболее примечателен кандидат от «Справедливой России» Андрей Чижик, профессор МАИ и совладелец 7 компаний. Видно, что человек всерьез увлечен авиацией. В его гараже стоят: реактивный МиГ-15 50-х годов, самолет Farman IV 1909 года (не оригинальный, а копия, сделанная по чертежам). Это только из того, что числится лично на нем. Но СМИ пишут, что у кандидата еще имеется моноплан начала 1910-х «Ньюпор-4», истребитель «Моран-Ж», который состоял на вооружении российской империи, а также многоцелевой советский самолет АНТ-7 (середина 1920-х годов). Вот уж точно, первым делом - самолеты.

Аэропланы Фармана и Вуазена (на фото) - сегодня большая редкость даже среди самых обеспеченных коллекционеров. Фото: из коллекции «Русских Авиашоу»

ПОЧВЕННИКИ ХХI ВЕКА

Князь Монако, наверное, завидует Ивану Попову. Его страна в 80 раз меньше, чем земли у кандидата. Фото: instagram.com

В этом списке нет равных справороссу Ивану Попову. Ему принадлежит 164,5 квадратных километра земли - это больше площади Лихтенштейна или как половина Мальты. Депутат тольяттинской Думы занимается сельским хозяйством - владеет сразу 2 крупными аграрными холдингами. В отличие от своего ближайшего преследователя, воронежца Александра Князева этот кандидат не стал на себя записывать всю технику, поэтому Попову официально принадлежат только «Лада», трактор, комбайн и квадроцикл.

По декларации о доходах сразу видно, что одного чернозема для сверхдоходов мало: за год один из крупнейших землевладельцев заработал «всего» 24,3 млн рублей.

Думский рантье

Александр Габитов знает толк в квадратных метрах.nФото: instagram.com

Больше всего квартир - 21 - у гендиректора Союза промышленников и предпринимателей Ленинградской области Александра Габитова (с 1999 по 2012 год был на госслужбе, а потом ушел в Союз промышленников). Интересно, если кандидат пройдет в парламент, дадут ли ему еще и служебное депутатское жилье? Не исключено. Потому что все квартиры Габитова находятся в Петербурге, судя по всему, в спальном районе Мурино. У всех площадь в районе 100 - 170 квадратов - не самая маленькая, но и до главы ставропольского ГИБДД не дотягивает.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Зачем богатым парламент?

В 90-е многие шли в Госдуму за депутатской неприкосновенностью и админресурсом. Судя по тому, что тогда творили наши думцы, грамотных законодателей среди них было немного. А зачем сейчас богачи, у которых явно и так все хорошо, стремятся во власть?

- Совершенно точно есть люди, которые видят в этом свою миссию, - сказал «КП» политолог, автор телеграм-канала Политджостик Марат Баширов. - Им нравится заниматься законодательством в тех областях, в которых они разбираются. Но наверняка есть и те, кому нужен мандат для защиты от уголовных дел или от рейдеров. В конце концов важен и статус. А у депутата Госдумы - уровень федерального министра.

- А как коммерсанты и аграрии будут совмещать депутатство с бизнесом?

- Никак. По закону депутаты могу владеть предприятиями, но не должны заниматься их текущей деятельностью. Следить за этим должны сами партии. Но многое зависит от партийных установок. От депутата могут требовать солидных взносов в кассу партии и не настаивать на выполнении парламентских обязательств.