Венеция-2021: Соррентино уходит в отпуск

Кадр фильма "Власть пса".

Новый фильм Джейн Кэмпион «Власть пса» (The Power of the Dog) - потрясающе снятый для большого экрана (даром что выйдет на «Нетфликсе») психологический вестерн слэш жестокая драма о мести и умении постоять за себя в этом самом жестоком из миров. Действие разворачивается в начале прошлого века в живописном штате Монтана, где конфликт ненавидящих друг друга братьев-скотовладельцев обостряется женитьбой одного из них на сильно пьющей вдове (Кирстен Данст). Её брат-подросток становится предметом издевательств токсичных животноводов. Особенно изощряется оставшийся не у дел брат (Бенедикту Камбербэтчу светит за эту роль номинация на «Оскара»), сублимирующий в своих издевательствах над окружающими латентные гомосексуальные наклонности. Но с виду нелепый, но мозговитый, с научным складом ума подросток покажет за кем будущее и кто из них «мужик». Для этого совершенно не обязательно носить бутсы и по три недели не мыться - не те уже времена на дворе.

Главный герой нового фильма Паоло Соррентино тоже подросток, альтер-эго автора. «Рука Бога» (E stata la mano di Dio, тоже выйдет на «Нетфликсе») возвещает о пришествии какого-то нового Соррентино. Снобистски настроенный автор «Великой красоты» и «Молодого папы» как будто ушёл в отпуск, сменил оператора, пригасил гламурность и удивил гораздо более спокойным настроем и лирическим настроением. Что неудивительно: в этом фильме он рассказывает о себе, своей неаполитанской юности, родителях, их безвременной и горькой потере (режиссёру было всего 16 лет), потере невинности (по версии фильма в постели престарелой баронессы, годящейся главному герою в бабушки или прабабушки), выборе пути и т.д. Все это - на фоне сумасшествия вокруг Марадоны, приехавшего играть за Неаполь (ему и принадлежат слова, давшие название фильму). Принесшие Соррентино славу картины часто называют современными интерпретациями работ Федерико Феллини. Если «Великая красота» была новой версией «Сладкой жизни», то «Рука Бога» напрашивается на сравнение с «Амаркордом», самой личной картиной Феллини. Великий режиссёр сам появляется за кадром: брат главного героя отправляется на пробы к нему, только для того, чтобы быть отвергнутым.

Кадр фильма «Рука Бога».

Новый фильм знаменитого драматурга и режиссёра Пола Шрейдера «Холодный расчёт» (The Card Counter) - кино из 1980-х, озвученное угрожающей электронной музыкой, замедленное, исполненное и вправду с холодным расчётом - когда каждое движение камеры, каждое произнесенное слово работает на драматургию и в ней отыгрывается. Главный герой в исполнении Оскара Айзека - хладнокровный карточный игрок, оказавшийся в тюрьме за преступления в тюрьме Абу-Грейб, где он отбывал службу. Прошлое стучится в его дверь в лице молодого увальня (Тай Шеридан), сына покончившего с собой сослуживца героя Айзека. Молодость не желает ничего прощать и желает разобраться с высшим военным чином (Уиллем Дефо), как обычно, сумевшим откосить от ответственности - в отличие от его подчинённых. Реалии сегодняшнего дня переведены Шрейдером на язык классического кинематографического сторителлинга. Усталости в работе 75-летнего мэтра не ощущается вовсе - наоборот, ощущается какое-то новое дыхание, как и в работах Соррентино и Альмодовара.

Кадр фильма «Холодный расчёт»

