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Звезды2 сентября 2021 0:05

Предвыборные обещания и материнский капитал

78-й Венецианский фестиваль открылся премьерой фильма Педро Альмодовара «Параллельные матери»
Стас ТЫРКИНСтас ТЫРКИН
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Кадр из фильма Педро Альмодовара «Параллельные матери».

Кадр из фильма Педро Альмодовара «Параллельные матери».

Новый фильм Альмодовара Madres paralelas, лучший у него за долгие годы, - одновременно и шикарная мелодрама на классический бульварный сюжет, и предъявление счетов кровавой испанской истории за все ее репрессии во времена диктатуры Франко и Гражданской войны. Увязать одно с другим может только Альмодовар и делает он это великолепно, без всяких видимых швов.

Фильм начинается в привычном этому автору гламурном режиме - героиня Пенелопы Крус, модный фотограф, снимает известного археолога для глянцевого журнала. После съёмки она просит его помочь с эксгумацией лежащих в братской могиле прадедушки и прабабушки, расстрелянных фалангистами. А спустя какое-то время рожает от женатого археолога ребёнка. В палате родильного дома Янис (названа так в честь Дженис Джоплин) оказывается с молодой Аной, и их дочерей, не поверите, случайно меняют местами. То, что становилось предметом миллиона дурацких мелодрам и комедий, Альмодовар разыгрывает на полном серьезе, вдаваясь в мельчайшие детали психологических переживаний всех вовлечённых сторон.

Историческая тема придаёт гравитации замыленному сюжету (который, правда, время от времени случается не только в мыльных операх), а всегда присущий этому автору высокий мелодраматизм утепляет линию исторической памяти, которую невозможно искоренить. Никогда прежде Альмодовар не высказывался столь определенно относительно диктаторского прошлого своей страны (хотя все его кино говорило о том, что он его ненавидит и презирает). Едва ли он когда-нибудь снимет откровенную и жесткую политическую картину, без синефильских и культурных отсылок, экспериментов с «низкими жанрами» и дизайнерских прибамбасов, которые в новом фильме, надо сказать, сведены к минимуму - да от него этого и не ждут.

На открытии Венецианского кинофестиваля покажут новый фильм Альмодовара
«Обещания» (Les Promesses) Томаса Круитхофа.

«Обещания» (Les Promesses) Томаса Круитхофа.

Конкурс «Горизонты» открылся хитросплетенными «Обещаниями» (Les Promesses) Томаса Круитхофа, посвященными актуальной теме выборов. Героиня в исполнении всегда убедительной Изабель Юппер - мэр пригорода Парижа. Обещания, которые она дает на протяжении фильма, весьма разнообразны: уйти с поста, повинуясь принципу сменяемости власти, остаться на посту, потому что в данный момент так выгоднее, но главное - сделать все, от нее зависящее, чтобы разрушающийся на глазах жилой комплекс, в котором живет три тысячи ее избирателей, получил 63 миллиона евро на капитальный ремонт. Параллельно мэр получает соблазнительное предложение стать министром, что нарушает и без того хрупкий баланс ее устремлений. Но изощренная в политических играх чиновница, верите вы в это или не верите, до сих пор не разложилась как человек и в погоне за амбициями не забыла о своих обещаниях - ведь выполнение их не только правильно и богоугодно, но и способствует успешной карьере. И она так или иначе, случайно или осознанно, выполнит их - даже если ради этого придется нарушить другие свои обещания.

Закулисье Венецианского кинофестиваля: день перед открытием

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