Предвыборные обещания и материнский капитал

Кадр из фильма Педро Альмодовара «Параллельные матери».

Новый фильм Альмодовара Madres paralelas, лучший у него за долгие годы, - одновременно и шикарная мелодрама на классический бульварный сюжет, и предъявление счетов кровавой испанской истории за все ее репрессии во времена диктатуры Франко и Гражданской войны. Увязать одно с другим может только Альмодовар и делает он это великолепно, без всяких видимых швов.

Фильм начинается в привычном этому автору гламурном режиме - героиня Пенелопы Крус, модный фотограф, снимает известного археолога для глянцевого журнала. После съёмки она просит его помочь с эксгумацией лежащих в братской могиле прадедушки и прабабушки, расстрелянных фалангистами. А спустя какое-то время рожает от женатого археолога ребёнка. В палате родильного дома Янис (названа так в честь Дженис Джоплин) оказывается с молодой Аной, и их дочерей, не поверите, случайно меняют местами. То, что становилось предметом миллиона дурацких мелодрам и комедий, Альмодовар разыгрывает на полном серьезе, вдаваясь в мельчайшие детали психологических переживаний всех вовлечённых сторон.

Историческая тема придаёт гравитации замыленному сюжету (который, правда, время от времени случается не только в мыльных операх), а всегда присущий этому автору высокий мелодраматизм утепляет линию исторической памяти, которую невозможно искоренить. Никогда прежде Альмодовар не высказывался столь определенно относительно диктаторского прошлого своей страны (хотя все его кино говорило о том, что он его ненавидит и презирает). Едва ли он когда-нибудь снимет откровенную и жесткую политическую картину, без синефильских и культурных отсылок, экспериментов с «низкими жанрами» и дизайнерских прибамбасов, которые в новом фильме, надо сказать, сведены к минимуму - да от него этого и не ждут.

«Обещания» (Les Promesses) Томаса Круитхофа.

Конкурс «Горизонты» открылся хитросплетенными «Обещаниями» (Les Promesses) Томаса Круитхофа, посвященными актуальной теме выборов. Героиня в исполнении всегда убедительной Изабель Юппер - мэр пригорода Парижа. Обещания, которые она дает на протяжении фильма, весьма разнообразны: уйти с поста, повинуясь принципу сменяемости власти, остаться на посту, потому что в данный момент так выгоднее, но главное - сделать все, от нее зависящее, чтобы разрушающийся на глазах жилой комплекс, в котором живет три тысячи ее избирателей, получил 63 миллиона евро на капитальный ремонт. Параллельно мэр получает соблазнительное предложение стать министром, что нарушает и без того хрупкий баланс ее устремлений. Но изощренная в политических играх чиновница, верите вы в это или не верите, до сих пор не разложилась как человек и в погоне за амбициями не забыла о своих обещаниях - ведь выполнение их не только правильно и богоугодно, но и способствует успешной карьере. И она так или иначе, случайно или осознанно, выполнит их - даже если ради этого придется нарушить другие свои обещания.

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