Анекдоты: В любой вещи на свете есть изъян. В «Ламборджини», например, тяжело педали валенками нажимать

Провожают на пенсию старого одесского адвоката. Молодой коллега спрашивает:

- Соломон Моисеевич, а какой самый удачный день в вашей карьере?

Тот отвечает:

- Самый удачный день был, когда я выиграл девять судов подряд.

- Но позвольте, Розенблюм из конторы Шаевича выигрывал за день и побольше!

- Молодой человек, я выиграл девять судов в карты у директора Одесского морского пароходства!

* * *

Выросший на интернете юноша, попав в армию, не мог понять, на фига ему в карауле пароль, если логина он не знает.

* * *

Лайфхак для молодой пары: получив зарплату, возьмите половину денег и выбросьте в окно. Если понравится - вы готовы заводить детей.

* * *

Отец-охотник все-таки убил медведя.

Мясо он оставил себе, шкуру подарил жене, а цирковой велосипед достался сыну.

* * *

- Папа, а когда я смогу приходить домой во столько, во сколько мне захочется?

- Не знаю, сынок, даже я пока до такого возраста не дожил.