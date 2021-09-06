Израиль планирует разрешить въезд туристам без карантина

Израиль открыт для туристов. Фото: REUTERS

Представители Минтуризма Израиля сообщили, что с 19 сентября в стране должен быть запущен пилотный проект, в рамках которого в страну будет разрешен въезд туристов из «желтых» и «оранжевых» стран.

Для получения права на въезд в страну путешественникам понадобится подтвердить прохождение полной вакцинации в течение последних шести месяцев, либо документ о введении третьей дозы одной из признанных в Израиле вакцин.

После прибытия на территорию страны туристам необходимо будет сдать серологический тест после чего они будут освобождены от обязательного двухнедельного карантина.

В министерстве сделали важное уточнение: посещать Израиль путешественники из других стран смогут исключительно в составе организованных групп по 5-30 человек, при этом количество заявок от туроператоров ограничивать не планируют, и надеются, что они начнут поступать уже на этой неделе.

На сегодняшний день в израильском «красном» списке находятся четыре государства: Болгария, Турция, Бразилия и Мексика – туристам из этих стран въезд попасть в Израиль пока не светит. Внесение стран в перечень запрещенных или исключение из него проводится в зависимости от эпидемиологической ситуации.

В июне власти Израиля на фоне успешной кампании по вакцинации населения отменили карантинные ограничения, однако позже вернули часть из них, включая масочный режим, из-за всплеска заболеваемости, который ученые объясняют широким распространением на территории страны «дельта»-варианта коронавируса.