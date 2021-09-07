Анекдоты: И почему Ной не убил тогда тех двух комаров?..

Счастливое замужество - это когда смотришь на проходящего мимо офигенного парня, смотришь, смотришь и думаешь: «Блин, какая куртка классная, надо мужу такую купить!»
* * *
Из истории живописи.
Оказывается, в мире не существует ни одного законченного натюрморта «Холодное пиво с крупными дымящимися креветками».
* * *
Что такое равноправие женщин? Не представляю, чтобы жена дала мне равные с ней права.
* * *
«Дорогой Дедушка Мороз! Пишу тебе уже третье письмо, потому что два предыдущих мама нашла и порвала... Говорит, чтобы работу искал.
Ванечка, 42 годика».
* * *
- Я читаю Евангелие! Ты можешь мне не мешать?!
- Убийца - Понтий Пилат.
* * *
- Дорогие гости, вот эти 7305 с трудом прожитых дней оставили роковой отпечаток в моей судьбе!
- Миша, вообще-то я надеялась, что твой тост к 20-летию нашей свадьбы будет более романтичным...
* * *
Одна из главных задач родителя - стать ненужным для своего ребенка.
* * *
Коммунальная квартира. В туалете случайно закрылась маленькая девочка и не может оттуда выйти. Вокруг туалета собрались все жители коммуналки и наперебой кричат за дверь:
- Видишь там такую маленькую щеколдочку?
- Наверх, наверх ее!
- Влево тяни!
- Нет, вправо! Вправо! Толкай!
- Левее!
И т. д. и т. п.
Сзади незаметно подходит еще одна маленькая девочка, смотрит на взрослых и тихо так, с восхищением - сама себе:
- Офигеть! Прям «Форт Боярд», блин!
* * *
- Сема, ты сколько на рыбалке поймал?
- Меньше, чем Колян.
- Так он же ничего не поймал.
- А я еще и спиннинг утопил…
* * *
- Степа, похоже, у нас в стране опять банковский кризис!
- Петрович, а что стряслось?
- Да понимаешь, хотел снять деньги с карты, а банкомат просит тыщу взаймы и карточку не отдает!
* * *
- Вот черт, все дорожает! И картофель, и крахмал, и мука, и перловка, не знаю, как и выкручиваться…
- А вы где работаете?
- Я директор колбасного производства…
* * *
- Дорогой, вот здесь мы повесим занавесочки, а сюда полочки, тут поставим столик…
- Милая, давай вот без этого, ведь это свидание в тюрьме, а нам всего трое суток дали!