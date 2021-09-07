Анекдоты: И почему Ной не убил тогда тех двух комаров?..

Счастливое замужество - это когда смотришь на проходящего мимо офигенного парня, смотришь, смотришь и думаешь: «Блин, какая куртка классная, надо мужу такую купить!»

* * *

Из истории живописи.

Оказывается, в мире не существует ни одного законченного натюрморта «Холодное пиво с крупными дымящимися креветками».

* * *

Что такое равноправие женщин? Не представляю, чтобы жена дала мне равные с ней права.

* * *

«Дорогой Дедушка Мороз! Пишу тебе уже третье письмо, потому что два предыдущих мама нашла и порвала... Говорит, чтобы работу искал.

Ванечка, 42 годика».

* * *

- Я читаю Евангелие! Ты можешь мне не мешать?!

- Убийца - Понтий Пилат.

* * *

- Дорогие гости, вот эти 7305 с трудом прожитых дней оставили роковой отпечаток в моей судьбе!

- Миша, вообще-то я надеялась, что твой тост к 20-летию нашей свадьбы будет более романтичным...

* * *

Одна из главных задач родителя - стать ненужным для своего ребенка.

* * *

Коммунальная квартира. В туалете случайно закрылась маленькая девочка и не может оттуда выйти. Вокруг туалета собрались все жители коммуналки и наперебой кричат за дверь:

- Видишь там такую маленькую щеколдочку?

- Наверх, наверх ее!

- Влево тяни!

- Нет, вправо! Вправо! Толкай!

- Левее!

И т. д. и т. п.

Сзади незаметно подходит еще одна маленькая девочка, смотрит на взрослых и тихо так, с восхищением - сама себе:

- Офигеть! Прям «Форт Боярд», блин!

* * *

- Сема, ты сколько на рыбалке поймал?

- Меньше, чем Колян.

- Так он же ничего не поймал.

- А я еще и спиннинг утопил…

* * *

- Степа, похоже, у нас в стране опять банковский кризис!

- Петрович, а что стряслось?

- Да понимаешь, хотел снять деньги с карты, а банкомат просит тыщу взаймы и карточку не отдает!

* * *

- Вот черт, все дорожает! И картофель, и крахмал, и мука, и перловка, не знаю, как и выкручиваться…

- А вы где работаете?

- Я директор колбасного производства…

* * *

- Дорогой, вот здесь мы повесим занавесочки, а сюда полочки, тут поставим столик…

- Милая, давай вот без этого, ведь это свидание в тюрьме, а нам всего трое суток дали!