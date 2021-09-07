Электрокары в России предлагают пустить на выделенные полосы

Машины на аккумуляторах могут приравнять к такси и общественному транспорту Фото: Михаил ФРОЛОВ

Электрокарам и гибридным авто могут разрешить ездить по выделенным полосам наряду с общественным транспортом, легковыми такси автомобилями экстренных служб. Соответствующий законопроект сенатора Андрея Кутепова уже направлен в Минтранс. По мнению автора идеи, новые поблажки должны повысить спрос на экологичный транспорт.

Однако эксперты не уверен, что даже если такой закон появится, в России начнется бум продаж электрокаров.

- Электрокары, во-первых, дороже обычных автомобилей, а во-вторых, намного сложнее в эксплуатации, - напоминает автомобильный журналист Андрей Ломанов. -Если несчастные несколько тысяч электрических авто, которые есть в России, будут ездить по выделенным полосам, это ничего не изменит на дорогах. К тому же в Москве «выделенки» подчас едут не сильно быстрее, чем обычные ряды большой вылетной магистрали.

Для того, чтобы популяризировать электрокары в России даже предусмотрена концепция развития их производства и использования. Уже сейчас за них не нужно платить автомобильный налог, владельцам позволяют бесплатно парковаться в центре Москвы. В ближайшем будущем е-мобилям могут разрешить даром ездить по платным трассам.

Но вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, считает, что перспективы электрификации российского автопарка беспросветны.

- В России нет своих электрокаров. Все проекты, которые представляются в качестве отечественного продукта, это перелицованный китайский автомобиль, - комментирует он. - Что мы должны стимулировать? Потребление чужих зарубежных автомобилей в России? Строительство специальной инфраструктуры (зарядки, мощности, генерация) обойдется в сотни миллиардов долларов, а на нашу концепцию развития выделено 70 млрд. рублей - этих денег хватит, чтобы построить инфраструктуру в одном региональном центре.