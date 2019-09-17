Владельцам электромобилей с 2020 года разрешат ездить по выделенной полосе

СЕГОДНЯ 03:58 2019-09-17T04:24:37+03:00

Предполагается, что выезд на выделенную полосу разрешат электромобилям уже в 2020 году Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Пока эта инициатива только обсуждается в рабочей группе НТИ «Автонет»

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Уже со следующего года владельцам электромобилей могут разрешить ездить по выделенной полосе. Возможность предоставить электрокарам дополнительное преимущество на дорогах обсуждают в рабочей группе Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

По подсчетам экспертов, такое нововведение позволит водителям электромобилей ездить на 25 – 30% быстрее, чем за рулем машин с двигателем внутреннего сгорания, а также поможет стимулировать продажи экологически чистого транспорта.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе «Автонета», для потенциальных покупателей «необходимо делать преференции».

«Это не только выезд на полосу общественного транспорта, но также возможность ездить по платным дорогам по сниженным тарифам, бесплатная парковка, налоговые послабления и другие инициативы. В идеале это должно касаться не только электромобилей, но и любого другого зеленого транспорта», - приводит агентство слова своего собеседника.

К слову, ранее сайт kp.ru рассказывал, какими льготами в России могут воспользоваться владельцы и покупатели машин без выхлопной трубы.

ИСТОЧНИК KP.RU