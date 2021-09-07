Создатели сериалов «Псих» и «Happy end» начали съёмки нового проекта «Балет»

Фото: Denisov Denis

Режиссёром-постановщиком стал выпускник Школы кино и телевидения «Индустрия», режиссёр нашумевшего сериала HAPPY END Сангаджиев.

Сергей Бондарчук, Алексей Киселёв (автор идеи), продюсеры «Студии Видеопрокат»:

«Идея сериала пришла к нам почти пять лет назад. Балет – наша национальная гордость, при этом удивительно мало фильмов и сериалов правдиво показывают то, какой ценой это искусство дается создателям и артистам. Общаясь с танцовщиками, хореографами и художниками, наблюдая изнутри за тем, как функционируют театры, мы снова и снова убеждались, что творческая и балетная жизнь требуют от людей полного самопожертвования. Приходя в театр, зритель видит красивую постановку, часто не задумываясь, каких невероятных усилий стоит создание балетного спектакля. Мы бы хотели показать изнанку этого мира – труд, лишения, интриги – все то, что позволяет людям на пару часов забыть обо всем и погрузиться в мир красоты и гармонии.

Мы собрали большую команду единомышленников, для того чтобы воплотить этот проект. Учитывая уровень артистов и художников, а также размах нашей истории, мы уверены, что сериал «Балет» станет событием мирового масштаба».

Фото: Denisov Denis

Театры по всему миру переживают не лучшие времена: пандемия больше чем на год остановила жизнь ведущих балетных площадок. Москва, первой оправившаяся от самых жёстких ограничений, даёт уникальную возможность вернуться к работе. И вот на главную сцену страны после тридцатилетнего перерыва возвращается Рута Майерс, бывшая танцовщица, а ныне хореограф с мировым именем. Несмотря на прошедшие годы, многое в театре Руте хорошо знакомо: её бывший возлюбленный Андрей Пронин теперь художественный руководитель театра, её бывшая лучшая подруга — его жена, а бывшие враги и недруги занимают различные влиятельные посты в театре и вокруг него. Рута надеется ставить спектакль, ни на что не отвлекаясь, но тайны прошлого сразу же дают о себе знать — и эта гастроль изменит жизни всех раз и навсегда.

Фото: Denisov Denis

Сангаджиев, режиссёр-постановщик:

«Балет - это потрясающий и достаточно закрытый мир. Исследовать его, пофантазировать, поговорить о том, что движет людьми за кулисами и в зале, прочувствовать, что это за организм, - большая и невероятно интересная задача».

В сериале «Балет» снимаются Ингеборга Дапкунайте, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Пётр Райков, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Артур Бесчастный, Полина Агуреева, Мария Абашова, Елена Морозова, Евгения Добровольская, Владимир Варнава, Владислав Лантратов и другие.

Художественным руководителем проекта стал Олег Погодин, художественными консультантами выступают Карин и Владимир Ройтфельд (CR STUDIO), хореография для «Балета» поставлена лауреатом премии «Золотая Маска» Владимиром Варнава.

Премьера запланирована на весну 2022 года - сериал выйдет в линейке IVI Originals, а его телепремьера состоится в эфире СТС.

Вячеслав Муругов, продюсер, заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию:

«Балет в России – это не просто искусство, это целый культ. Нечто завораживающее, магическое и неосязаемое, истинное волшебство. Но у любого волшебства есть темная сторона, и мы не боимся показать и её. Уверен, что команде проекта «Балет» удастся превратить его в яркое и незабываемое культурное событие, которое обязательно найдет свою аудиторию».

Вадим Соколовский, продюсер, директор IVI Originals:

«Участие в проекте «Балет» таких профессионалов, как Вячеслав Муругов, Фёдор Бондарчук, Ингеборга Дапкунайте, Максим Рыбаков и команды «Видеопрокат» – это залог того, что сериал станет во всех отношениях экстраординарным событием, и мы верим в его успех!»