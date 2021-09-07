Мария Захарова ответила на обвинения в «поддержке каталонских сепаратистов»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своих соцсетях ответила на публикации западных журналистов о мифической «руке Кремля в Каталонии». Напомним, ряд испанских и американских СМИ на прошлой неделе выпустили разоблачительные статьи на общий сюжет: якобы в 2019 году советник каталонского президента Жозеп Льюис Алай летал в Москву, чтобы… конечно же, договориться с «российскими авторитетами» о «подрыве демократии».

Однако, по словам Захаровой, эти разоблачения западных СМИ — «глупейшая фальшивка».

Итак, согласно их версии, в Москве Алай «встретился с несколькими действующими чиновниками внешней разведки, а также с Олегом Сыромолотовым, который сейчас занимает должность заместителя Министра иностранных дел».

— По задумке, это краеугольный камень во всей навинченной конструкции разоблачения коварных русских. Спрашиваю Олега Владимировича Сыромолотова: «Когда была встреча? В каком формате?» Оказалось, что не было никакой встречи ни в Москве, ни где-либо ещё. Олег Владимирович Сыромолотов никогда не встречался с Жозепом Льюисом Алаем ни в Москве, ни за рубежом, контактов с ним не поддерживал и не поддерживает, — сообщила Захарова.

Поэтому, по её мнению, западные СМИ теперь обязаны напечатать опровержение.

Каталонский кризис является одной из самых старых политических проблем Европы — после присоединения Барселоны к Испанскому королевству в 1714 году, местные активисты не оставляли попыток получить максимально широкую автономию от Мадрида. Последним таким шагом был референдум о независимости Каталонии 1 октября 2017 года, не признанный ни Испанией, не Евросоюзом.

Всё это вызывает жёсткую критику международных институтов и «европейской демократии» со стороны каталонских националистов, которую Запад, в свою очередь, пытается объяснить «рукой Кремля».

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