«Шпионский скандал»: как я ломал европейскую демократию, взяв интервью для «Комсомольской правды» у каталонского лидера Пучдемона

Для баланса мнений Эдвард Чесноков искренне пытался взять интервью у испанских противников Пучдемона, но в ответ - молчание, молчание, молчание... Фото: Евгения ГУСЕВА

СЕПАРАТИСТЫ «ХОРОШИЕ» И «ПЛОХИЕ»

Начну с воспоминаний. Конец девяностых — начало нулевых. Я совсем мальчишка. По телевизору всё время показывают лорда Джадда. Наши сражаются в Чечне с боевиками: не столько с чеченцами, сколько с международными террористами (там окопался целый интернациональный халифат во главе с наёмником из Саудовской Аравии — полевым командиром Хаттабом).

Но мировое сообщество — на стороне этих милых людей. СМИ называют их «rebels» (повстанцами); членство России в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после успешного наступления федеральных сил заморожено. И вот лорд Джадд — ключевой член делегации от той самой ПАСЕ — катается по Чечне, выступает с докладами, как мы «нарушаем права человека».

И мы (по эту сторону телеэкранов) внимаем; журналисты (по ту сторону) конспектируют. Эх, только-только при Ельцине стали полноправным членом мирового сообщества — и опять изгои…

Наши дни. Русские живут настолько бедно, что сотнями скупают виллы в Испании. А всего за 2019 год (до пандемии) это солнечное королевство посетили свыше 1,3 млн отечественных туристов. И один из их любимейших городов — Барселона, столица Каталонии. Храм Саграда Фамилия, пешеходный проспект Рамбла, чудесный праздник «Розы и книги», когда 23 апреля барселонцы дарят своим возлюбленным цветы и новинки литературы.

Одна из самых популярных туристических достопримечательностей столицы Каталонии Барселоны - Саграда Фамилия (Храм Святого Семейства). Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Вот только под красивым фасадом скрывается уже трёхвековой политический кризис. В 1714 году испанский король после долгой осады взял Барселону, отобрав у каталонцев давнюю автономию. Хотя они отличаются от испанцев сильнее, чем русские от украинцев.

Ещё в середине XX века, при диктаторе Франко, за разговор на каталанском в Барселоне могли оштрафовать; а официальный статус этот язык получил лишь в 1979 году. Сравните с СССР, где Украине и прочим этнографическим окраинам на средства Москвы проводили «коренизацию», поднимая, иногда с нуля, национальную культуру.

НОВАЯ СТРАНА В СТАРОЙ ЕВРОПЕ?

В последние десятилетия каталонские сторонники независимости оживились. Ведь Запад поддерживал «борцов за демократию» по всему миру — от афганских моджахедов в восьмидесятые до тех же кавказских боевиков в девяностые. Приветствовал выход республик из СССР; отселение Словакии от Чехии, новых балканских государств — от Югославии; и, совсем недавно, Косово — от Сербии.

И вот 1 октября 2017 года президент Каталонии Карлес Пучдемон проводит референдум о независимости. 90% — за. Но тут выясняется, что Запад привечает «молодые нации» лишь с целью ослабления собственных цивилизационных противников наподобие России. А вот зариться на «наше» — ни-ни. Барселонскую самостийность разгоняют переброшенные из-под Мадрида войска; Пучдемон, опасаясь ареста, бежит в Брюссель.

Да. Кавказские боевики, по которым плакал лорд Джадд, — это хорошие, правильные сепаратисты. А мирные каталонцы — опасные смутьяны. Московским полицейским разгонять нелегальные протесты либеральной оппозиции — нельзя. Испанскому спецназу избивать в кровь барселонских демонстрантов — можно. ПАСЕ, Европарламент, ОБСЕ и другие уважаемые организации тут проблем не видят.

В их логике, любой несогласный — действует в интересах врага. А кто главный враг? Кто отравил кота Скрипалей? Кто взломал выборы в США? Кто разместил войска в опасной близости от прибалтийских баз НАТО?

Многотысячный митинг сторонников независимости Каталонии в Барселоне. Фото: EAST NEWS

Вот так и появляется чрезвычайно удобный нарратив о «русском вмешательстве». Им можно объяснить любые провалы глобалистов: от «Брексита» до недавнего позора в Афганистане.

Но даже чтобы высосать уголовное дело из пальца — нужно этот палец иметь. Предъявить хоть какую-то фактуру.

КОМАНДА НА СЛИВ

Вот и появляется в испанских СМИ компромат, призванный любой ценой связать Россию с пучдемоновскими «путчистами»:

В [изъятых с телефона] разговорах [приближённых Пучдемона], к которым получило доступ издание el Mon, речь идет о возможности того, что российский журналист [Эдвард] Чесноков, который работает в telegram-канале Незыгарь с 350.000 подписчиками, возьмёт интервью у президента Пучдемона.

Откуда же эти данные? Мадрид продолжает задержания и допросы каталонских активистов, следователи просматривают их гаджеты, убеждают дать «правильные» показания (я бы тут опять вспомнил, какой вой поднимает Запад, стоит нам прижать за нарушение закона какого-нибудь доморощенного проамериканского оппозиционера — но не буду повторяться).

Что ж — поскольку вызвать меня как фигуранта «каталонского дела» на скайп-допрос испанские кабальерос не удосужились — выступлю в «Комсомолке». Ведь их подручные журналисты не стали даже перепроверять выписки из дела, слитые испанской полицией, и переврали примерно всё. Включая даже количество подписчиков у «Незыгаря» (которое можно узнать буквально в два клика).

Пучдемон, опасаясь ареста, сбежал в Брюссель Фото: EAST NEWS

Итак, я действительно писал и пишу колонки для этого телеграм-канала, но моё основное место работы — «КП». Никакого «интервью для Незыгаря с Пучдемоном» не было (переговоры на сей счёт велись, однако закончились безрезультатно). Зато в январе 2019 года вышла моя беседа с этим каталонским бунтарём для «КП». Где он, подумать только, рассказал о давних культурных связях двух европейских наций — русских и каталонцев.

А когда эта логика начинает работать в другую сторону — например, когда самый известный московский оппозиционер в пулемётном режиме раздаёт интервью крупнейшим мировым СМИ, поливая Кремль грязью, — то это другое, это объективная журналистика, не имеющая целью вмешаться в российские внутренние дела.

МИФИЧЕСКИЙ «ЗАГОВОР»

Кстати, объективность — это ещё и отражение всех, порой противоположных, точек зрения (многие ли западные журналисты посетили Донбасс и Крым, чтобы узнать, как же там живут люди на самом деле?) Именно поэтому мы публиковали самые разные статьи о барселонском кризисе, освещая его со всех сторон. К примеру, вот моя резко негативная заметка того времени с говорящим названием: «На каталонском сепаратизме греют руки местные олигархи».

А ещё для баланса мнений я искренне пытался взять интервью у испанских противников Пучдемона: посылал пресс-запросы и в центристскую партию CS, и в правую партию VOX, и экс-главе королевского МИДа Жозепу Боррелю. Молчание, молчание, молчание.

Поэтому — нет, кабальерос, это не мы сплели «заговор». Это ваша демократия не работает. Это вы запутались в своём адовом лицемерии. Это вы избиваете дубинками демонстрантов, обвиняя в том же самом Россию. Это вы — хотя у вас были долгие годы — так и не смогли помочь мирному урегулированию кризисов вокруг Косово, Афганистана, Нагорного Карабаха, Приднестровья, Южной Осетии и Донбасса, не говоря уже о собственной Каталонии.

Ибо вы — политические банкроты. Вы можете лишь грозить беззубыми санкциями, во всём обвиняя Россию. Но кончится это для вас таким же позором, как для американцев в Афганистане.

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