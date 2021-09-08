Сергей Гончаров: Коронавирус убил одного из последних героев штурма дворца Амина

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"Сергей Гончаров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полковник в отставке Геннадий Кузнецов, ставший легендой «Альфы», родился в Москве, но служил больше в южных краях. После работы на автозаводе и службы в ВДВ, пришел в комитет госбезопасности и стал одним из тридцати сотрудников Группы «А» Седьмого управления КГБ СССР. Это был первый набор этого легендарного спецподразделения.

За героическое участие в штурме 27 декабря 1979 года в составе группы «Гром» дворца Тадж-Бек (дворец президента Афганистана Амина), был награжден Орденом Красного знамени.

Потом неоднократно возвращался в Афганистан. Позже работал в таможне, в службе безопасности в Тольятти, где пришлось воевать с новыми бандами.

«Комсомолка» попросила вспомнить о том, каким был Геннадий Кузнецов, его товарища, почетного президента ассоциации ветеранов «Альфы» Сергея Гончарова.

- Гена был такой… заслуженный перезаслуженный. И потому его после Афгана направили руководить подразделением в Краснодар. Мы с ним прослужили много лет - отличный парень был.

- Гончарова ранили при штурме президентского дворца в Кабуле?

- Он был ранен при штурме дворца Амина в конце декабря 1979-го в бедро. Тяжел ранен. У него потом было несколько серьезных командировок был в Афганистан. Он там учил молодежь «Альфы», что называется, в поле.

- Его главные качества?

- Совершенно бесстрашным человеком Гена был. Таких людей сейчас днем с огнем не найти. Их вообще было, вот таких ребят, считанные единицы. Ну представь, как они, несколько десятков человек, шли на штурм дворца, который обороняло около трехсот человек! Он вообще участвовал в самых сложных, рисковых операциях.

- Что стало причиной смерти?

- Коронавирус, будь он неладен. Жена его до сих пор в реанимации, а вот Гену спасти не смогли.

- Если бы вам предложили написать его характеристику одним-двумя словами?

- Настоящий воин. Прекрасный боец. Человек, каких больше не делают.

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