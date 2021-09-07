Кто есть кто в новом правительстве Афганистана: «Воевал с советскими войсками. Сидел в Гуантанамо...»

Премьер-министр - мулла Мохаммад Хасан Ахунд

Отметив взятие Панджшера, Талибан* (запрещенная в России террористическая организация) наконец объявил состав временного правительства. Предполагалось, что оно должно быть инклюзивным, то есть, представлять не только запрещенное в России террористическое движение, но и другие афганские силы, национальные и религиозные объединения. Однако, судя по озвученным ключевым постам, министерские портфели достались исключительно участникам Талибана. Все должности пока называются с приставкой «исполняющий обязанности».

Премьер-министр - мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Он возглавляет Шуру (совет) руководителей Талибана. Был губернатором Кандагара. Член высшего совета. Высший пост получил как компромиссная фигура, устроившая все фракции Талибана.

Первый вице-премьер - мулла Абдул Гани Барадар. Полевой командир и лидер политического крыла Талибана. Воевал с советскими войсками. В период первого правления талибов занимал посты главы Герата, командовал военным корпусом Западного Афганистана. В 2010 году был захвачен в плен разведкой Пакистана и спустя три года отпущен по просьбе афганского правительства.

Второй вице-премьер - мулла Абдул Салам Ханафи. В Талибане – со дня его основания, однако представляет политическое крыло движение. Являлся ключевой фигурой в политофисе в Катаре. В 90-е занимал должность замминистра образования в правительстве Талибана.

Министр обороны - Мухаммад Якуб Муджахид. Сын основателя Талибана муллы Омара. Занимал должность руководителя военной комиссии движения, входил в его высший руководящий совет. Является вторым заместителем главы Талибана.

Глава МВД – Сираджуддин Хаккани. Он является сыном основателя террористической организации «Сеть Хаккани», самого радикального крыла Талибана. Возглавляет ее в настоящее время. Организатор нескольких терактов, в том числе - атаки на гостиницу «Серена» в Кабуле. Планировал убийство Хамида Карзая. Госдепом США объявлен особо опасным международным террористом. За его голову объявлено вознаграждение в 5 миллионов долларов.

Глава разведки — Абдул Хак Васик. Бывший замминистра разведки Талибана. В 2001 году был схвачен американцами в Афганистане, с января 2002 по май 2014 содержался в известной тюрьме Гуантанамо на Кубе. Был освобожден вместе с другими четырьмя членами так называемой пятерки талибов в обмен на солдата армии США Боу Бергдала , который был взят в плен сетью Хаккани.

Министр культуры и информации - Забихулла Муджахид. Является официальным представителем, пресс-секретарем Талибана. До взятия Кабула не появлялся на публике, выступая только с письменными или аудиозаявлениями.

Министр иностранных дел - мулла Амир Хан Муттаки. Член высшего совета Талибан. В прошлом правительстве движения возглавлял Министерство высшего образования. Представлял движение на переговорах, проходивших под эгидой ООН.

Министр образования - шейх Мавлави Нурулла Мунир. Член Талибана.

Министр экономики - Мохаммад Ханиф, член Талибана.

Глава Центробанка - мулла Мохаммад Идрис, член Талибана.

Первая пятерка списка правительства находится под санкциями ООН. Поэтому перспективы признания Западом Кабмина, члены которого находятся в том числе в международном розыске, весьма призрачны.

* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

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