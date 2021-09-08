Датчанам надоели мигранты, живущие на пособия. В стране придумали, как заставить их работать

Переселенцы возмущены, а политики уверяют, что все делается для их же блага Фото: Shutterstock

Некоторые мигранты, осевшие в Дании и получившие в стране вид на жительство, должны будут работать хотя бы 37 часов в неделю — иначе им перестанут платить пособия. Таковы требования новых миграционных правил, которые подготовило правительство страны.

- Новые правила четко направлены против женщин, скажем так, незападного происхождения, которые привыкли жить на пособия, - не стала ничего скрывать премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

По ее словам, 6 из 10 приезжих женщин со Среднего Востока, Северной Африки и Турции не работают.

- Сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны у нас есть крепкая экономика, которая нуждается в трудовых ресурсах, а с другой — довольно большая группа людей, которые не являются частью рынка труда, - рассуждает глава кабинета министров.

Датские власти, как бы извиняясь за то, что им приходится заставлять трудиться мигрантов, сразу же прописали кучу ограничений для новых правил. Лентяям грозит лишение пособия только спустя 3 года после въезда в страну. Хотя и до истечения этого срока можно столкнуться с такой неприятностью, как необходимость регулярно работать — если не получается освоить датский язык хотя бы на бытовом уровне. Таким мигрантам тоже перекроют финансирование.

Справедливости ради надо отметить, что Дания уже несколько лет подряд ужесточает миграционное законодательство. И сейчас эту страну называют одной из самых недружелюбных для людей, ищущих спокойной жизни в обеспеченном и тихом уголке мира.

Впрочем, местные чиновники утверждают: все делается для блага самих мигрантов. Чтобы те быстрее вливались в ряды датского общества.

- Мне бы хотелось, чтобы наше общество было устроено логично: у людей есть обязанности производить что-то, быть полезными. Если они не могут устроиться на постоянную хорошо оплачиваемую работу, они должны работать на должностях, которые соответствуют их возможностям, - растолковывает свою позицию Фредериксен. - Слишком долго мы вредили мигрантам тем, что обеспечивали их, не требуя ничего взамен.

Не удивительно, что сами мигранты, которых напрямую коснутся новые правила, остались от них, мягко говоря, не в восторге.

- Она понятия не имеет, о чем говорит, - без всякого почтения отозвалась о заявлениях премьер-министра 51-летняя Неджат Чафени, обосновавшаяся в Копенгагене. - И я, и другие мигранты активно ищем работу, но получаем только отказы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дорогие гости: США собираются потратить миллиарды долларов, чтобы расселить по стране 100 тысяч беженцев из Афганистана

Власти обещают переселенцам поддержку, но не хотят, чтобы они объединялись (подробности)