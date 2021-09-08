Дорогие гости: США собираются потратить миллиарды долларов, чтобы расселить по стране 100 тысяч беженцев из Афганистана

Власти обещают переселенцам поддержку, но не хотят, чтобы они объединялись Фото: REUTERS

Призрак афганской войны еще долго будет преследовать Соединенные Штаты. И речь не только о воспоминаниях о позорном бегстве, но и живые свидетели неудачной кампании — беженцы из Афганистана. А их будет много: власти уже объявили о намерениях разместить в стране 95 тысяч эвакуированных из аэропорта Кабула афганцев.

Такое количество «новых американцев» требует и немалых затрат. И вот уже администрация Байдена готовится идти с протянутой рукой в Конгресс, чтобы тот выделил 6,4 на перевозку и размещение беженцев.

Как говорят в Белом доме, афганцев расселят по всей территории США. Видимо, чтобы избежать создания закрытых общин, в которых может процветать криминал. Поодиночке семьи афганцев быстрее расплавятся в плавильном котле Америки. Пока беженцев доставляют в не самые приятные места США: Айдахо, Висконсин, Монтану. Правда, позднее обещают переправить людей и в другие штаты.

На такой шаг администрацию Байдена вдохновила инициативная группа, выступающая за массовую миграцию. Они настаивали на выделение аж 8 млрд долларов, но их аппетиты умерили.

Около 1,7 млрд долларов пойдут на то, чтобы перебравшиеся в США афганцы могли начать жизнь с чистого листа и создать новый дом. Только за август американцам удалось эвакуировать 65 тысяч жителей Афганистана. В ближайшее время это число должно увеличиться еще на 30 тысяч человек. По просьбе Госдепа, этим людям оказывается медицинская помощь, предоставлены вода и продукты питания с учетом национальных особенностей, постельное белье и крыша над головой.

Спецоперация по эвакуации 95 тысяч афганцев в США может стать крупнейшей за последние десятилетия. Что-то похожее американские власти предприниматели разве что во времена президентства Барака Обамы, когда за четыре года в Штаты перевезли больше 12 тысяч сирийцев. Разница в масштабах очевидна.

Несмотря на то, что Байден позиционирует эвакуацию почти 100 тысяч граждан Афганистана как спасение союзников, существуют подводные камни, о которых власти США умалчивают. Дело в том, что большинство тех, кого планируют вывести американцы, не смогут получить специальные иммиграционные визы, потому что эти программы рассчитаны только на афганцев и их близких родственников, которые работали на Вооруженные силы США, пишет NBC News. Всем эвакуированным предоставляется единовременная выплата в размере 1250 долларов.

Всего за последние 20 лет в США эмигрировал почти миллион беженцев - это число, например, в два раза превышает число жителей Майами. Согласно исследованиям, каждые пять лет американские налогоплательщики вынуждены отстегивать на содержание мигрантов по 9 млрд долларов. Каждый такой беженец обходится в 133 тысячи долларов.

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