Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире8 сентября 2021 16:10

Дорогие гости: США собираются потратить миллиарды долларов, чтобы расселить по стране 100 тысяч беженцев из Афганистана

Власти обещают переселенцам поддержку, но не хотят, чтобы они объединялись
Мария БЕРК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Власти обещают переселенцам поддержку, но не хотят, чтобы они объединялись

Власти обещают переселенцам поддержку, но не хотят, чтобы они объединялись

Фото: REUTERS

Призрак афганской войны еще долго будет преследовать Соединенные Штаты. И речь не только о воспоминаниях о позорном бегстве, но и живые свидетели неудачной кампании — беженцы из Афганистана. А их будет много: власти уже объявили о намерениях разместить в стране 95 тысяч эвакуированных из аэропорта Кабула афганцев.

Такое количество «новых американцев» требует и немалых затрат. И вот уже администрация Байдена готовится идти с протянутой рукой в Конгресс, чтобы тот выделил 6,4 на перевозку и размещение беженцев.

Как говорят в Белом доме, афганцев расселят по всей территории США. Видимо, чтобы избежать создания закрытых общин, в которых может процветать криминал. Поодиночке семьи афганцев быстрее расплавятся в плавильном котле Америки. Пока беженцев доставляют в не самые приятные места США: Айдахо, Висконсин, Монтану. Правда, позднее обещают переправить людей и в другие штаты.

На такой шаг администрацию Байдена вдохновила инициативная группа, выступающая за массовую миграцию. Они настаивали на выделение аж 8 млрд долларов, но их аппетиты умерили.

Около 1,7 млрд долларов пойдут на то, чтобы перебравшиеся в США афганцы могли начать жизнь с чистого листа и создать новый дом. Только за август американцам удалось эвакуировать 65 тысяч жителей Афганистана. В ближайшее время это число должно увеличиться еще на 30 тысяч человек. По просьбе Госдепа, этим людям оказывается медицинская помощь, предоставлены вода и продукты питания с учетом национальных особенностей, постельное белье и крыша над головой.

Спецоперация по эвакуации 95 тысяч афганцев в США может стать крупнейшей за последние десятилетия. Что-то похожее американские власти предприниматели разве что во времена президентства Барака Обамы, когда за четыре года в Штаты перевезли больше 12 тысяч сирийцев. Разница в масштабах очевидна.

Несмотря на то, что Байден позиционирует эвакуацию почти 100 тысяч граждан Афганистана как спасение союзников, существуют подводные камни, о которых власти США умалчивают. Дело в том, что большинство тех, кого планируют вывести американцы, не смогут получить специальные иммиграционные визы, потому что эти программы рассчитаны только на афганцев и их близких родственников, которые работали на Вооруженные силы США, пишет NBC News. Всем эвакуированным предоставляется единовременная выплата в размере 1250 долларов.

Всего за последние 20 лет в США эмигрировал почти миллион беженцев - это число, например, в два раза превышает число жителей Майами. Согласно исследованиям, каждые пять лет американские налогоплательщики вынуждены отстегивать на содержание мигрантов по 9 млрд долларов. Каждый такой беженец обходится в 133 тысячи долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто есть кто в новом правительстве Афганистана: «Воевал с советскими войсками. Сидел в Гуантанамо...»

Во временный Кабмин вошли организаторы терактов, находящиеся в международном розыске (подробности)

КАРТИНА ДНЯСитуация в Афганистане: Последние новости