В Поволжье стартовала «Волна здоровья»: почему эту акцию нельзя пропускать

5 сентября стартовала 15-я акция «Волна здоровья». Теплоход «Северная сказка» отправился по маршруту Казань — Елабуга — Сарапул — Пермь — Чайковский — Чистополь — Ульяновск — Чебоксары — Нижний Новгород. На его борту — высокотехнологичное медицинское оборудование и ведущие врачи московских медицинских центров, которые проводят бесплатные обследования и консультации.

В первую очередь акция направлена на помощь детям, но пройти бесплатное обследование смогут все. Рассказываем, как поучаствовать в «Волне здоровья» и почему это событие не стоит пропускать.

Единственный шанс

На теплоходе врачи самых разных специальностей: сердечно-сосудистые и челюстно-лицевые хирурги, кардиологи, отоларингологи, стоматологи, окулисты, акушеры-гинекологи, травматологи, эндокринологи.

«На акцию выезжают самые опытные специалисты, которые могут ответить на все вопросы по своей специальности. Я хотел бы напомнить, что эта акция начиналась с одного Бакулевского центра, затем к нам стали присоединяться врачи и других специальностей, и сегодня мы имеем такую бригаду, которая фактически заполняет весь спектр клинической медицины в широком смысле этого слова», — рассказывает сопредседатель оргкомитета акции, президент Лиги здоровья нации, главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия.

Осматривать пациентов могут прямо на теплоходе — для этого оборудованы специализированные каюты. Сначала принимают детей с пороками сердца, нарушениями зрения и слуха и другими сложными диагнозами. Их специально заранее отобрали местные врачи.

Для таких детей «Волна здоровья» зачастую становится единственным шансом получить консультацию высшего уровня в своем небольшом городе. За 15 лет «Волны здоровья» было обследовано уже более 12 000 детей, и около 2500 из них получили благотворительные сертификаты или направления на лечение в московских медцентрах.

Ждут до последнего пациента

Можно ли попасть на консультацию тем, кто не записывался заранее? Да, такая возможность есть, и это одна из причин, почему в городах так ждут «Волну здоровья». После заранее записанных детей принимают всех желающих в порядке живой очереди. Так принято — не отказывать в консультации никому. И часто обследования идут до последнего пациента.

В этом году врачи — участники акции проводят еще два вида бесплатных обследований. Это консультации для женщин, которым требуется помощь акушера-гинеколога, и скрининг сердечно-сосудистых заболеваний. На любое обследование рекомендуется брать результаты прошлых анализов, заключения врачей, дневники самоконтроля — все, что поможет специалисту быстрее увидеть полную картину вашего случая.

Проверка здоровья для всех

Зачем акция тем, кому не нужна консультация врача? Дело в том, что в день ее проведения в городах работают передвижные медицинские площадки, где можно пройти бесплатное комплексное обследование организма.

Например, в Сарапуле, где теплоход остановился 7 сентября, можно было измерить артериальное давление, определить уровень насыщения крови кислородом на пульсоксиметре и уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе на смокелайзере, рассчитать индекс массы тела и анонимно обследоваться на ВИЧ-инфекцию, а также вакцинироваться от ковида. Там же консультировали терапевт, стоматолог, нарколог, инфекционист, инструктор-методист по лечебной физкультуре, диетолог, семейный психолог, психолог-педагог. И подобные медицинские площадки открывают во всех городах маршрута.

Чтобы не запустить развитие патологий, проводить полную проверку здоровья рекомендуется раз в полгода или хотя бы раз в год. «Волна здоровья» дает такую возможность еще и бесплатно.

Не только обследования

В рамках акции проходят и другие ЗОЖ-мероприятия, где можно получить полезные знания и новый опыт. В этом году, например, в каждом городе устраивают мастер-класс по оказанию первой помощи от МЧС и акцию для любителей ходьбы «10000 шагов к жизни».

Также в этом году одним из спонсоров «Волны здоровья» стал маркетплейс витаминов и товаров для ЗОЖ iHerb. Он предоставляет промокод ZDOROV10 на скидку 10% при любом заказе от 4600 рублей до 15 сентября.

«Многим детям со сложными заболеваниями и беременным женщинам нужны специализированные витамины и продукты, которые зачастую сложно найти в аптеках. На iHerb они смогут найти то, что им нужно, при этом будучи уверенными в качестве продукта. В этом году юбилей и у самого iHerb — 25 лет. Поэтому каждую неделю товары определенной категории, в том числе витамины, можно будет купить со скидкой 25%. Но перед приемом любых витаминов и добавок необходима консультация со специалистом — именно с этого должна начинаться забота о здоровье. И возможность пройти эту консультацию, как и возможность получить витамины и продукты лучшего качества, должна быть у каждого вне зависимости от места жительства. Поэтому нам так близка идея «Волны здоровья», и мы надеемся, что эта акция в будущем распространится на большее количество регионов»,— добавляет генеральный директор iHerb в России Илья Микин.