Только для взрослых: какие прививки нужно обязательно делать после 18-ти лет

И прививка от гриппа, и вакцины против других инфекций, рекомендуемые взрослым, могут внести вклад в защиту организма от коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

УКОЛЫ ОТ ГРИППА И КОРОНАВИРУСА РАЗРЕШАТ В ОДИН ДЕНЬ?

С начала сентября в нашей стране стартовала прививочная кампания против гриппа. Параллельно идет всеобщая вакцинация от коронавируса. Изначально Роспотребнадзор рекомендовал делать эти прививки с интервалом в один месяц: сначала против ковида как более злого и актуального врага, потом от старого, но тоже недоброго знакомого, гриппа. Если же у вас еще не пришло время прививаться против COVID-19, то есть со времени предыдущей вакцинации или болезни не истекло 6 месяцев, то нужно первым делом «уколоться» от гриппа.

Однако на днях появилось обновление от Минздрава. Иммунологическая комиссия ведомства рассмотрит вопрос о совместимости вакцинации от двух напастей сразу, рассказал журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, накопились новые данные о безопасности сочетания прививок. Так что, по всей видимости, будет разрешено вакцинироваться с более коротким перерывом, чем месяц. Или даже колоть оба препарата сразу. Решение должно быть принято до конца недели, анонсировал Мурашко.

Между тем кроме этих двух прививок, о которых мы сейчас слышим чаще всего, есть еще несколько важных вакцин для взрослых. За соблюдением детского календаря прививок многие родители добросовестно следят, плюс бдят детсадовские, школьные медработники и врачи-педиатры. А вот после 18-ти лет большинство из нас уверены, что обязательная программа по вакцинации (ну, кроме гриппа и теперь еще ковида) уже выполнена. На самом же деле многие прививки против опасных инфекций дают иммунитет отнюдь не на всю жизнь, предупреждают иммунологи. Поэтому в НКПП (Национальном календаре профилактических прививок РФ) есть раздел не только для детей, но и для взрослых. Как он выглядит в актуальной версии на 2021 год - см. в нашей таблице.

ВАЖНО

И защита от кори, и вклад в оборону от COVID-19

И прививка от гриппа, и вакцины против других инфекций, рекомендуемые взрослым, могут внести вклад в защиту организма от коронавируса, радуют эксперты. Как пояснил «КП» заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган, любая прививка стимулирует не только выработку антител против конкретного врага, но и «взбадривает» так называемый неспецифический иммунитет. То есть тот элемент иммунной системы, который ориентирован на универсальную борьбу со всеми вирусами и болезнетворными бактериями.

Эффект стимуляции такой всесторонней защиты временный, длится относительно недолго (от нескольких недель до нескольких месяцев), поэтому затягивать с вакцинацией от ковида не стоит. Однако в любом случае дополнительный «бонус» есть. Ну, а главное, прививки дают долговременную защиту от тех болезней, против которых они предназначены. И это позволяет избежать сильных ударов по здоровью, что в ковидную эпоху особенно актуально.

БУДЬ В КУРСЕ

Вакцинация для совершеннолетних по российскому Национальному календарю профилактических прививок (НКПП)*

1. От гепатита:

Лица от 18 до 55 лет, не привитые ранее

2. Против краснухи:

Женщины от 18 до 25 лет, не болевшие, не привитые или привитые однократно (либо не имеющие сведений о прививках против краснухи)

3. Против кори:

а) Лица до 35 лет, не болевшие, не привитые, привитые однократно (либо не имеющие сведений о прививках против кори);

б) взрослые от 36 до 55 лет из групп риска**, не болевшие, не привитые, привитые однократно (либо не имеющие сведений о прививках против кори)

4. Против столбняка:

Все взрослые, каждые 10 лет

5. Против дифтерии:

Все взрослые, каждые 10 лет

ПРИМЕЧАНИЯ

* Утвержден приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н, последняя редакция - от 3 февраля 2021 г.

** Примечание: к группам риска по заболеванию корью относятся: работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу РФ — если такие категории граждан не переболели корью, не привиты, привиты однократно или не имеют сведений о прививках против кори.

НА ЗАМЕТКУ

- Прививки делаются бесплатно в районной поликлинике, к которой вы прикреплены по полису ОМС.

- По общему правилу между вакцинацией от коронавируса и любой другой прививкой на сегодня рекомендуется интервал не менее одного месяца.

ВОПРОС В ТЕМУ

А как насчет инъекции против пневмококка?

Сейчас такая прививка не входит в НКПП. При этом в ряде регионов есть местные программы вакцинации от пневмококка, прежде всего для людей старшего возраста. В ковидную эпоху прививка против этого возбудителя весьма актуальна, считает заслуженный врач России Михаил Каган.

- Если человек тяжело болеет ковидом, у него развивается цитокиновый шторм, то для лечения применяются препараты, подавляющие иммунитет. Возможным осложнением такой терапии может быть присоединение других возбудителей, прежде всего бактерий. И одним из любителей добивать людей, которые чем-то тяжело болеют, является как раз пневмококк, - рассказал эксперт в эфире на радио «Комсомольская правда».

Поэтому прививка против этого микроба очень полезна в плане защиты от дальнейших осложнений, вызванных, в том числе, последствиями лечения COVID-19, пояснил врач.

КСТАТИ

И еще от ветрянки и ротавируса

Многие не в курсе, однако сегодня по желанию также можно привиться от ветряной оспы (ветрянки) и ротавируса. Такие вакцины очень актуальны, рассматривается вопрос об их добавлении в Нацкалендарь прививок наряду с прививкой против пневмококка для пожилых людей, рассказал журналистам известный врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев.