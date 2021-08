Ученые доказали: прививка от гриппа снижает риск тяжелых осложнений ковида

Санкт-Петербург. Проведение бесплатной вакцинации от ГРИППа в передвижном прививочном пункте. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ЗАЧЕМ НАМ СЕЙЧАС ВАКЦИНАЦИЯ ОТ «ИНФЛЮЭНЦЫ»?

С сентября в России стартует традиционная ежегодная кампания по вакцинации от гриппа. Некоторые задаются вопросом: а так ли актуальны сейчас эти прививки, если коронавирус, похоже, серьезно потеснил своего «коллегу»? Ведь в прошлом году, как говорят эксперты, гриппа ни в нашей стране, ни в целом по миру практически не было.

На самом деле, во многом так произошло благодаря массовому применению антиковидных противоэпидемических мер, включая использование средств индивидуальной защиты, рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган:

- Транспортная разобщенность между странами, значительное снижение пассажиропотока, ношение масок действует на менее заразные респираторные вирусы еще лучше, чем на коронавирус. А грипп как раз менее заразен, чем ковид, - пояснил эксперт. - Но на самом деле вирус гриппа никуда не делся. А временное прекращение заболеваемости им имеет, в том числе, свои негативные последствия. Из-за этого снижается коллективный иммунитет к вирусу гриппа. В какой-то момент возбудитель инфекции может поднять голову и вновь заявить о себе. И, если люди не будут массово прививаться от гриппа, может начаться серьезная эпидемия.

Поэтому колебаться, отказываться от вакцинации ни в коем случае нельзя, считает врач. «Коронавирус никуда не уходит, наше осеннее и зимнее будущее остается довольно непредсказуемым. Мы живем в опасной в отношении вирусов ситуации, далеко не все про них знаем, возможны новые неприятные сюрпризы - пандемия COVID-19 тому пример, - напоминает доктор Каган. - Как будут сосуществовать ковид и грипп, если ими заразится один и тот же человек? Ответ пока неизвестен. А ведь оба эти заболевания очень похожи по симптомам на начальных этапах. Те, кто заболевает гриппом с высокой лихорадкой, могут быть ошибочно помещены в ковидные госпитали (ПЦР-тесты дают достоверный результат далеко не всегда. - Ред.)».

Словом, накапливать угрозы для своего здоровья точно ни к чему, говорит врач. И призывает не игнорировать вакцинацию от гриппа. Тем более, что появились свежие научные данные, которые обнадеживают: такая прививка, по всей видимости, вносит вклад и в защиту от коронавируса.

ЗАЩИТА ОТ ТРОМБОВ И ЗАРАЖЕНИЯ КРОВИ

Крупномасштабное исследование провела команда ученых из Медицинской школы Миллера при Университете Майами (University of Miami Miller School of Medicine, Miami, Florida, United States of America). Специалисты изучили истории болезни на основе обезличенных данных из электронных медицинских карт более 74-х тысяч человек с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Среди них были жители Германии, Италии, Великобритании, США, Сингапура и Израиля. По результатам анализа полученной информации исследователи пришли к выводу: люди, привитые от гриппа в сроки от полугода до двух недель перед встречей с коронавирусной инфекцией, статистически значимо реже имели тяжелые осложнения ковида. А именно:

- пациенты, вакцинированные от гриппа, при заражении коронавирусом реже обращались за неотложной медицинской помощью и на 20% реже попадали в отделения реанимации и интенсивной терапии;

- у больных ковидом, ранее не привитых от гриппа, на 58% чаще развивались инсульты, на 40% чаще тромбоз глубоких вен и на 45% чаще сепсис (жизнеугрожающее инфекционное заражение крови).

«Результаты оценивались с помощью строгого сопоставления показателей предрасположенности (к тяжелым осложнениям ковида. - Ред.), включая возраст, расу, этническую принадлежность, пол, гипертонию, диабет, хроническую обструктивную болезнь легких, ожирение, сердечные заболевания и привычки, характерные для образа жизни, такие как курение», - пишут авторы научной работы. Иными словами, более легкое протекание ковида у вакцинированных от гриппа в рамках данного исследования нельзя списать на то, что это изначально были более здоровые, социально благополучные, обеспеченные и т.п. люди.

Люди, привитые от гриппа в сроки от полугода до двух недель перед встречей с коронавирусной инфекцией, статистически значимо реже имели тяжелые осложнения ковида. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вместе с тем, важно понимать, что результаты исследования показали все-таки не прямую причинно-следственную связь «привился от гриппа - легче перенесешь ковид», признают ученые. Речь идет о корреляции, или совпадении данных по наблюдениям за больными. При этом использованы методологические подходы, которые позволяют интерпретировать информацию наиболее объективно.

Как работает вакцина от гриппа при встрече с коронавирусом?

- Дело в том, что от любого вируса нас защищает не только высокоспецифичный иммунитет, который реализуется через антитела и иммунные клетки Т-лимфоциты (именно их мы стремимся получить, делая прививку от ковида. - Ред.), - поясняет заслуженный врач России Михаил Каган. - Есть еще врожденный иммунитет. Он неспецифический, против всех вирусов. И это звено иммунной системы представлено, в частности, белком интерфероном. Прививка от гриппа приводит к повышению секреции интерферона. Такой эффект временный, длится относительно недолго. Но, по всей видимости, этим, в том числе, можно объяснить данные наблюдений о менее частых тяжелых осложнениях ковида у привитых от гриппа.

По той же причине (повышение выработки интерферона), скорее всего, может временно в некоторой степени повысить защиту от ковида и прививка от пневмококка, считают ученые. Однако рассчитывать, что такая вакцинация спасет от ковидной пневмонии, не приходится, говорит доктор Каган. Ведь возбудитель этой пневмонии коронавирус, а не пневмококк. Однако есть другой важный момент.

- Если человек тяжело болеет ковидом, у него развивается цитокиновый шторм, то для лечения применяются препараты, подавляющие иммунитет, - напоминает врач. - Возможным осложнением такой терапии может быть присоединение других возбудителей, прежде всего бактерий. И одним из любителей добивать людей, которые чем-то тяжело болеют, является как раз пневмококк. Поэтому прививка от него очень полезна в плане защиты от дальнейших осложнений, вызванных, в том числе, последствиями лечения COVID-19.

Роспотребнадзор объяснил, как сочетать профилактику гриппа и ковида

Главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов. Самые важные пункты из этого документа такие:

- кампания по вакцинации от гриппа в этом году в России начнется с 1 сентября;

- ставится задача охватить прививками не менее 60% населения в целом, а среди групп риска (работники образования, транспорта, ЖКХ и др.) - не менее 75%;

- интервал между прививками от гриппа и коронавируса должен составлять не менее одного месяца.